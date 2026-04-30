घर से निकले थे बारात, पहुंच गए श्मसान; 3 बाइक सवारों को ट्रक ने रौंदा, 2 की दर्दनाक मौत, 1 गंभीर

हादसे में विकास तांती और मिथिलेश तांती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ज्योतिष तांती गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया।

Bihar Accident News: बिहार के बांका में बारात जा रहे युवकों पर रफ्तार का कहर टूटा। जिले में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों में से दो की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना खैरा मोड़ के समीप की बताई जा रही है। घायल युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन एक निजी अस्पताल में उसका इलाज करवा रहे हैं। मृतकों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, बेरमा गांव निवासी राम तांती के पुत्र सुनील तांती की शादी बुधवार को थी। उसके गांव से चिलकौर डुमरिया के लिए बारात निकली थी। बेरमा निवासी ज्योतिष तांती, विकास तांती और मरणी धौनी निवासी मिथिलेश तांती एक ही बाइक पर सवार होकर बारात में शामिल होने जा रहे थे। तीनों मस्ती के साथ बारात में मौज करने जा रहे थे तभी खैरा मोड़ के पास एक अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। लड़कों को कुचलने के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। रात होने के कारण मौके पर लोग देर से पहुंचे। समय पर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण दो की मौत हो गई। सबको अस्पताल पहुंचाया जहां दो युवकों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ट्रक की तलाश कर रही है।

इस भीषण हादसे में विकास तांती और मिथिलेश तांती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ज्योतिष तांती गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों एक शादी में बारात जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गुरुवार सुबह करीब 6 बजे डॉक्टर अपूर्व अमन सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। दो मृतकों का शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है तथा अज्ञात ट्रक की पहचान और चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी के फूटेज को खंगाला जा रहा है। पेट्रोल पंप और टॉल प्लाजा को भी खंगाला जा रहा है ताकि ट्रक की पहचान हो सके। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही उसकी पहचान कर ली जाएगी। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने मृतकों के परिवारों के मुआवजा और घायल के सरकारी खर्च पर इलाज की मांग की है।