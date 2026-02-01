ट्रक ने ऑटो को रौंदा, मनेर उर्स से लौट रहे बाप-बेटे समेत छह की मौत से चीख पुकार मची

संक्षेप: । हादसे का कारण ट्रक की तेज रफ्तार और ऑटो का गलत लेन में जाना बताया जा रहा है।

आरा-पटना फोरलेन पर बिहटा के समीप रात बेलगाम ट्रक और ऑटो की टक्कर में आरा के छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मृतकों में पिता-पुत्र और पुत्री भी शामिल हैं। सभी मनेर उर्स से अपने गांव लौट रहे थे। हादसा पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के परेव लेखन टोला के पास रात करीब दो बजे का है।

मृतकों में आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर (चित्रसेनपुर) गांव निवासी 22 वर्षीय मो. शहजाद, उनका तीन वर्षीय पुत्र सफान, डेढ़ वर्षीया पुत्री अल्फिया, नगर थाना क्षेत्र के मछुआ टोली मोहल्ला निवासी मोहम्मद अली का 32 वर्षीय पुत्र सह ऑटो चालक मो. इम्तेयाज उर्फ बुलेट, उसी थाना क्षेत्र के मिल्की मोहल्ला निवासी स्व. मो. मुमताज का 35 वर्षीय पुत्र मो. गुड्डू और गीधा थाना क्षेत्र के कायमनगर गांव निवासी मो.शरीफ का 18 वर्षीय पुत्र मो. अरशद शामिल हैं। घायलों में दौलतपुर (चित्रसेनपुर) गांव निवासी मृतक मो. शहजाद की 20 वर्षीया पत्नी नाजनी परवीन और कायमनगर गांव निवासी एक व्यक्ति शामिल हैं। सभी मनेर उर्स से लौटकर घर वापस जा रहे थे।