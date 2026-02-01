Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newstruck crushed an autorickshaw killing six including father son returning from Maner Urs
ट्रक ने ऑटो को रौंदा, मनेर उर्स से लौट रहे बाप-बेटे समेत छह की मौत से चीख पुकार मची

ट्रक ने ऑटो को रौंदा, मनेर उर्स से लौट रहे बाप-बेटे समेत छह की मौत से चीख पुकार मची

संक्षेप:

। हादसे का कारण ट्रक की तेज रफ्तार और ऑटो का गलत लेन में जाना बताया जा रहा है।

Feb 01, 2026 08:51 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
आरा-पटना फोरलेन पर बिहटा के समीप रात बेलगाम ट्रक और ऑटो की टक्कर में आरा के छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मृतकों में पिता-पुत्र और पुत्री भी शामिल हैं। सभी मनेर उर्स से अपने गांव लौट रहे थे। हादसा पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के परेव लेखन टोला के पास रात करीब दो बजे का है।

मृतकों में आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर (चित्रसेनपुर) गांव निवासी 22 वर्षीय मो. शहजाद, उनका तीन वर्षीय पुत्र सफान, डेढ़ वर्षीया पुत्री अल्फिया, नगर थाना क्षेत्र के मछुआ टोली मोहल्ला निवासी मोहम्मद अली का 32 वर्षीय पुत्र सह ऑटो चालक मो. इम्तेयाज उर्फ बुलेट, उसी थाना क्षेत्र के मिल्की मोहल्ला निवासी स्व. मो. मुमताज का 35 वर्षीय पुत्र मो. गुड्डू और गीधा थाना क्षेत्र के कायमनगर गांव निवासी मो.शरीफ का 18 वर्षीय पुत्र मो. अरशद शामिल हैं। घायलों में दौलतपुर (चित्रसेनपुर) गांव निवासी मृतक मो. शहजाद की 20 वर्षीया पत्नी नाजनी परवीन और कायमनगर गांव निवासी एक व्यक्ति शामिल हैं। सभी मनेर उर्स से लौटकर घर वापस जा रहे थे।

हादसे के बाद घटनास्थल पर देर तक चीख-पुकार और अफरातफरी मची रही। वहीं, फोरलेन पर कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा। हादसे का कारण ट्रक की तेज रफ्तार और ऑटो का गलत लेन में जाना बताया जा रहा है। सभी शवों का दानापुर में पोस्टमार्टम कराया गया।‌ कानूनी कार्रवाई के बाद शवों को परिजनों के हवाले कर दिया गया। सभी मृतकों के परिजनों के लिए सरकार से उचित मुआवजे की मांग की गयी है।

Bihar News
