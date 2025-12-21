Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newstruck chased ASI crushed Lalu returning home from duty wife waiting in Siwan Bihar
ASI के पीछे मौत बनकर दौड़ा ट्रक, ड्यूटी से घर लौट रहे लालू को रौंदा; बीवी कर रही थी इंतजार

ASI के पीछे मौत बनकर दौड़ा ट्रक, ड्यूटी से घर लौट रहे लालू को रौंदा; बीवी कर रही थी इंतजार

संक्षेप:

लालू शाह पटना पुलिस मुख्यालय में तैनात थे। वह छुट्टी लेकर जब बाइक से घर वापस लौट रहा थे, तभी रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से आकर कुचल दिया।

Dec 21, 2025 01:39 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के सीवान में रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ पर शनिवार की दोपहर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को कुचल दिया। इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दरौली थाना क्षेत्र के डुमरहर खुर्द गांव निवासी 40 वर्षीय लालू शाह थे जिनका एक साल पहले एसएसआई पद पर प्रमोशन हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बताया गया है कि लालू शह पटना स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात थे। शनिवार को वह छुट्टी लेकर जब बाइक से घर वापस लौट रहा थे, तभी रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ के समीप एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से आकर कुचल दिया। घटना के बाद आवाज सुनकार आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से लालू को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। लेकिन, डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रघुनाथपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि परिजन की लिखित शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। अभी तक पीड़ित परिजन की ओर से किसी के खिलाफ लिखित शिकायत नहीं की गयी है।

ये भी पढ़ें:धर्मगुरु का महापाप? नाबालिग से बार-बार रेप, गर्भपात करवाकर रहा- पैसे ले लो

मृतक लालू शाह दरौली थाना क्षेत्र के डुमरांहर बुजुर्ग गांव के रहने वाले थे। परिजनों ने बताया कि वे पटना में अपनी ड्यूटी पूरी कर बेहद खुश होकर घर के लिए निकले थे। अपनी पसंदीदा बुलेट मोटरसाइकिल से वे जैसे ही रघुनाथपुर के नावादा मोड़ के समीप पहुंचे कि पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि लालू साह सड़क पर दूर जा गिरे और उनके शरीर में गंभीर चोटें आईं। बुलेट भी काफी क्षतिग्रस्त हो गई।

लालू के साथियों ने बताया कि वह काफी तेजतर्रार और इमानदार पुलिस कर्मी थे। हादसे के बाद उन्हें घायल अवस्था में उन्हें रघुनाथपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। लेकिन तबतक लालू की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों की चीख-पुकार मच गई। पत्नी बार बार बेहोश हो रही थी।

ये भी पढ़ें:रेप किया, वीडियो बना वायरल कर दिया; कोर्ट ने दी 10साल बा-मशक्कत कैद, 5लाख फाइन
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Road Accident Accident अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।