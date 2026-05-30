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आम का छिलका फेंकने के मामूली विवाद में दो चाचाओं का तांडव, लाठी-डंडों से पीटकर भतीजी को मार डाला

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, दरभंगा
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Bihar Crime News: दरभंगा के बिरौल में आम का छिलका फेंकने के विवाद में दो चाचाओं ने अपनी भतीजी की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मां के बयान पर 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।

आम का छिलका फेंकने के मामूली विवाद में दो चाचाओं का तांडव, लाठी-डंडों से पीटकर भतीजी को मार डाला

Bihar Crime News: बिहार के दरभंगा जिले से रिश्तों को पूरी तरह तार-तार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां बिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कलयुगी चाचा ने मामूली बात पर उपजे विवाद में अपनी ही सगी भतीजी की लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस हैरान कर देने वाले हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

बीच-बचाव करने गई थी भतीजी, चाचा ने कर दिया हमला

यह पूरी खौफनाक वारदात बिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेउरी टोल दाथ गांव की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार की शाम गांव में आम का छिलका फेंकने को लेकर दो परिवारों के बीच अचानक कहासुनी शुरू हो गई। मृतका की मां कुसुम देवी ने बताया कि वह अपने घर पर ही मौजूद थीं, तभी उनके दो देवर रामेश्वर सहनी और तेजनारायण सहनी उनके दरवाजे पर पहुंचे। दोनों देवर उनके परिवार पर आम का छिलका फेंकने का झूठा आरोप लगाते हुए सरेआम गाली-गलौज करने लगे। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान कुसुम देवी की बेटी बेबी कुमारी अपनी मां और परिवार को बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंची, लेकिन चाचाओं ने उस पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

इस निर्मम घटना के बाद मृतका की मां कुसुम देवी ने रोते-बिलखते थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी चाचा रामेश्वर सहनी और तेजनारायण सहनी सहित कुल छह लोगों को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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