आम का छिलका फेंकने के मामूली विवाद में दो चाचाओं का तांडव, लाठी-डंडों से पीटकर भतीजी को मार डाला
Bihar Crime News: दरभंगा के बिरौल में आम का छिलका फेंकने के विवाद में दो चाचाओं ने अपनी भतीजी की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मां के बयान पर 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
Bihar Crime News: बिहार के दरभंगा जिले से रिश्तों को पूरी तरह तार-तार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां बिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कलयुगी चाचा ने मामूली बात पर उपजे विवाद में अपनी ही सगी भतीजी की लाठी-डंडों से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस हैरान कर देने वाले हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
बीच-बचाव करने गई थी भतीजी, चाचा ने कर दिया हमला
यह पूरी खौफनाक वारदात बिरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेउरी टोल दाथ गांव की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार की शाम गांव में आम का छिलका फेंकने को लेकर दो परिवारों के बीच अचानक कहासुनी शुरू हो गई। मृतका की मां कुसुम देवी ने बताया कि वह अपने घर पर ही मौजूद थीं, तभी उनके दो देवर रामेश्वर सहनी और तेजनारायण सहनी उनके दरवाजे पर पहुंचे। दोनों देवर उनके परिवार पर आम का छिलका फेंकने का झूठा आरोप लगाते हुए सरेआम गाली-गलौज करने लगे। बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान कुसुम देवी की बेटी बेबी कुमारी अपनी मां और परिवार को बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंची, लेकिन चाचाओं ने उस पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
इस निर्मम घटना के बाद मृतका की मां कुसुम देवी ने रोते-बिलखते थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी चाचा रामेश्वर सहनी और तेजनारायण सहनी सहित कुल छह लोगों को नामजद करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है और फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें