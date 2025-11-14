Triveniganj Result LIVE: त्रिवेणीगंज चुनाव नतीजा; सोनम रानी या संतोष कुमार कौन जीतेगा?

संक्षेप: Triveniganj Assembly Seat Result LIVE 2025: सुपौल जिले की त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर जदयू की सोनम रानी और राजद के संतोष कुमार के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि जन सुराज पार्टी से प्रदीप राम मैदान में हैं।

Triveniganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यह आरक्षित सीट है। जेडीयू का गण माने जाने वाली त्रिवेणीगंज में सीधा मुकाबला जदयू की सोनम रानी और राजद के संतोष कुमार के बीच है। वहीं, जन सुराज से प्रदीप राम चुनावी मैदान में हैं। 2020 के चुनाव में जदयू ने सिर्फ 3031 वोटों के अंतर से राजद प्रत्याशी को हराया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट को जनता दल यूनाइटेड का गढ़ भी माना जाता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से वीणा भारती ने जीत हासिल की थी। वीणा भारती को कुल 79458 वोट मिले थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी संतोष कुमार इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। 1951 से लेकर अब तक 17 बार यहां चुनाव हो चुके हैं। जिसमें जदयू को पांच बार जीत मिली है। वहीं, 2009 उपचुनाव से लगातार जीत रही है। जबकि कांग्रेस ने चार बार जीत हासिल की है। इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 1967 से 1972 तक लगातार तीन बार सफलता पाई।