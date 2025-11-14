Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTriveniganj Assembly Seat Result 2025 who will Sonam Rani JDU santosh kumar RJD election counting
Triveniganj Result LIVE: त्रिवेणीगंज चुनाव नतीजा; सोनम रानी या संतोष कुमार कौन जीतेगा?

Triveniganj Result LIVE: त्रिवेणीगंज चुनाव नतीजा; सोनम रानी या संतोष कुमार कौन जीतेगा?

संक्षेप: Triveniganj Assembly Seat Result LIVE 2025: सुपौल जिले की त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट पर आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर जदयू की सोनम रानी और राजद के संतोष कुमार के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि जन सुराज पार्टी से प्रदीप राम मैदान में हैं। 

Fri, 14 Nov 2025 06:02 AMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सुपौल
share Share
Follow Us on

Triveniganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। यह आरक्षित सीट है। जेडीयू का गण माने जाने वाली त्रिवेणीगंज में सीधा मुकाबला जदयू की सोनम रानी और राजद के संतोष कुमार के बीच है। वहीं, जन सुराज से प्रदीप राम चुनावी मैदान में हैं। 2020 के चुनाव में जदयू ने सिर्फ 3031 वोटों के अंतर से राजद प्रत्याशी को हराया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बिहार के त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट को जनता दल यूनाइटेड का गढ़ भी माना जाता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से वीणा भारती ने जीत हासिल की थी। वीणा भारती को कुल 79458 वोट मिले थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी संतोष कुमार इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। 1951 से लेकर अब तक 17 बार यहां चुनाव हो चुके हैं। जिसमें जदयू को पांच बार जीत मिली है। वहीं, 2009 उपचुनाव से लगातार जीत रही है। जबकि कांग्रेस ने चार बार जीत हासिल की है। इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 1967 से 1972 तक लगातार तीन बार सफलता पाई।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इसके लगभग आधे घंटे बाद भले ही पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी न हुई हो, ईवीएम से प्राप्त वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 14 टेबलों पर ईवीएम खोली जाएंगी, यानी एक राउंड में 14 मशीनों के वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक, शुरुआती रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की संभावना है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।