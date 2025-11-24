पटना में ट्रिपल मर्डर; हत्या कर भाग रहे 2 बदमाशों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब प्रॉपर्टी विवाद में एक शख्स की हत्या कर भाग रहे दो बदमाशों को भीड़ ने पीट- पीटकर मार डाला। घटना रामकृष्ण नगर के भोवनीपुर की बताई जी रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Patna Triple Murder: पटना में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद में तीन लोगों की हत्या हुई है। पहले बाइक से आए बदमाशों ने 65 वर्षीय अशर्फी नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद भागने के दौरान भीड़ ने दोनों को घेर लिया। और पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस फिलहाल मृतक अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। घटना रामकृष्णा नगर के भूपतीपुर की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिन अशर्फी की बदमाशों ने हत्या की। उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। 5-6 गोलियां मारी गईं थी। गोलियों के खोखे पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर निकले लोगों ने दोनों बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। और फिर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला।