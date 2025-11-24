Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTriple murder in Patna two criminals who were fleeing after committing a murder were beaten to death by a mob
पटना में ट्रिपल मर्डर; हत्या कर भाग रहे 2 बदमाशों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

पटना में ट्रिपल मर्डर; हत्या कर भाग रहे 2 बदमाशों को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप:

पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया। जब प्रॉपर्टी विवाद में एक शख्स की हत्या कर भाग रहे दो बदमाशों को भीड़ ने पीट- पीटकर मार डाला। घटना रामकृष्ण नगर के भोवनीपुर की बताई जी रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Mon, 24 Nov 2025 06:30 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Patna Triple Murder: पटना में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद में तीन लोगों की हत्या हुई है। पहले बाइक से आए बदमाशों ने 65 वर्षीय अशर्फी नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद भागने के दौरान भीड़ ने दोनों को घेर लिया। और पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस फिलहाल मृतक अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। घटना रामकृष्णा नगर के भूपतीपुर की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिन अशर्फी की बदमाशों ने हत्या की। उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। 5-6 गोलियां मारी गईं थी। गोलियों के खोखे पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर निकले लोगों ने दोनों बदमाशों को घेर कर पकड़ लिया। और फिर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला।

ये भी पढ़ें:होटल में खाना खाया और पैसे मांगने पर बरसा दी गोलियां, पटना के बख्तियारपुर में खू
ये भी पढ़ें:बिहार में उत्पाद अधीक्षक पर SVU का शिकंजा, पटना समेत कई ठिकानों पर रेड
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इस घटना के बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। हर एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।