लोहिया जयंती से बिहार दिवस समारोह तक; घूम-घूमकर नीतीश की राजनीति और काम समझ रहे निशांत
जदयू में विधिवत शामिल होने के बाद निशांत कुमार लगातार सार्वजनिक आयोजनों में भाग ले रहे हैं। वे पिता नीतीश कुमार के कार्यों की चर्चा के जरिए लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं।
Nishant Kumar News: सोमवार को पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में डॉ. लोहिया की जयंती मनाई गई। पार्टी नेता निशांत कुमार ने इस मौके पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि डॉ. लोहिया का समाजवाद आज भी देश की राजनीति को राह दिखाता है। मेरे पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचारों और आदर्शों से अत्यंत प्रभावित रहे हैं। वर्ष 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लोहिया जी के समाजवादी विचारों को धरातल पर उतारने का काम किया तथा उनके सपनों को साकार करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए।
उन्होंने कहा कि डॉ राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति में नर-नारी समानता का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत तथा पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण की ऐतिहासिक व्यवस्था लागू की। इसके साथ ही समाज के वंचित, पिछड़े और कमजोर तबकों को विकास की मुख्यधारा से जोडने का काम किया गया है।
निशांत कुमार ने आगे कहा कि वर्ष 2005 से पहले का बिहार जातीय हिंसा की घटनाओं से लहूलुहान था, लेकिन 2005 के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने न्याय के साथ विकास की नीति पर चलते हुए नई विकास गाथा लिखी है और सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
उसके बाद निशांत कुमार पटना गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस समारोह में पहुंचे। उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। निशांत ने कहा कि बिहार में काफी बदलाव हुआ है। पिताजी ने जो काम बिहार के लिए किया है वह सब साफ दिख रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के स्टॉल पर पहुंच कर उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन की दिशा में भी बिहार काफी आगे बढ़ा है। यहां लगे स्टॉल इसकी गवाही दे रहे हैं।
निशांत कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं। पहले वे सार्वजनिक आयोजनों से दूर रहते थे। अब खुलकर भाग लेते हैं और पिता के कार्यों की चर्चा भी करते हैं। निशांत पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। उनसे पार्टी की मजबूती के लिए फीडबैक ले रहे हैंं और उन्हें ऊपरी नेतृत्व तक पहुंचा रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार की अगली सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम का दायित्व दिया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें