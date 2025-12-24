ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाले बिहार देश का पहला राज्य, फरार अपराधियों को भी मिलेगी सजा

संक्षेप: विभागीय सूत्रों के मुताबिक अगर न्यायालय यह महसूस करता है कि आरोपित की व्यक्तिगत उपस्थिति न्याय के हित में आवश्यक नहीं है या कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहा है, तो ट्रायल की शुरुआत की जा सकती है।

बिहार के न्यायालयों में अब फरार घोषित अपराधियों के विरुद्ध भी ट्रायल (विचारण) हो सकेगा। नये आपराधिक कानून में इसको लेकर किए गये ‘ ट्रायल इन अब्सेंटिया ‘ प्रावधान को बिहार ने देश में सबसे पहले लागू कर दिया है। इस प्रावधान के लागू होने से गंभीर मामलों के उन अभियुक्तों को सजा दिलाने में आसानी होगी, जो जानबूझ कर या न्याय से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कई अभियुक्त सजा से बचने के लिए जान-बूझकर केस की सुनवाई में उपस्थित नहीं होते।

इसके चलते कांड काफी समय तक लंबित रह जाते हैं। इस समस्या से निबटने के लिए ही ट्रायल इन अब्सेंटिया प्रावधान को लागू किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में न्यायालय अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति के बिना भी जांच या मुकदमे की कार्यवाही जारी रखती है। खासकर ऐसे मामलों में जहां आरोपित जान बूझकर अनुपस्थित रहता है या फरार हो जाता है। यह धारा सीआरपीसी में नहीं थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 355 के तहत इसे शामिल किया गया है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक अगर न्यायालय यह महसूस करता है कि आरोपित की व्यक्तिगत उपस्थिति न्याय के हित में आवश्यक नहीं है या कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहा है, तो ट्रायल की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि, शर्त यह है कि इससे पहले आरोपित को कम से कम दो बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया होना चाहिए। इसके बाद भी आरोपित के पेश नहीं होने पर राष्ट्रीय या स्थानीय अखबार में विज्ञापन, रिश्तेदारों को सूचना और निवास स्थान पर नोटिस चस्पा कर कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।