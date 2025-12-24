Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTrial in Absentia implement in bihar first time in country Fugitive Criminal will punished now
ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाले बिहार देश का पहला राज्य, फरार अपराधियों को भी मिलेगी सजा

ट्रायल इन अब्सेंटिया लागू करने वाले बिहार देश का पहला राज्य, फरार अपराधियों को भी मिलेगी सजा

संक्षेप:

विभागीय सूत्रों के मुताबिक अगर न्यायालय यह महसूस करता है कि आरोपित की व्यक्तिगत उपस्थिति न्याय के हित में आवश्यक नहीं है या कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहा है, तो ट्रायल की शुरुआत की जा सकती है।

Dec 24, 2025 10:09 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के न्यायालयों में अब फरार घोषित अपराधियों के विरुद्ध भी ट्रायल (विचारण) हो सकेगा। नये आपराधिक कानून में इसको लेकर किए गये ‘ ट्रायल इन अब्सेंटिया ‘ प्रावधान को बिहार ने देश में सबसे पहले लागू कर दिया है। इस प्रावधान के लागू होने से गंभीर मामलों के उन अभियुक्तों को सजा दिलाने में आसानी होगी, जो जानबूझ कर या न्याय से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कई अभियुक्त सजा से बचने के लिए जान-बूझकर केस की सुनवाई में उपस्थित नहीं होते।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसके चलते कांड काफी समय तक लंबित रह जाते हैं। इस समस्या से निबटने के लिए ही ट्रायल इन अब्सेंटिया प्रावधान को लागू किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में न्यायालय अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति के बिना भी जांच या मुकदमे की कार्यवाही जारी रखती है। खासकर ऐसे मामलों में जहां आरोपित जान बूझकर अनुपस्थित रहता है या फरार हो जाता है। यह धारा सीआरपीसी में नहीं थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 355 के तहत इसे शामिल किया गया है।

ये भी पढ़ें:ठंड से अभी और ठिठुरेगा बिहार, कोहरे का भी कहर; कब बदलेगा मौसम

विभागीय सूत्रों के मुताबिक अगर न्यायालय यह महसूस करता है कि आरोपित की व्यक्तिगत उपस्थिति न्याय के हित में आवश्यक नहीं है या कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहा है, तो ट्रायल की शुरुआत की जा सकती है। हालांकि, शर्त यह है कि इससे पहले आरोपित को कम से कम दो बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया होना चाहिए। इसके बाद भी आरोपित के पेश नहीं होने पर राष्ट्रीय या स्थानीय अखबार में विज्ञापन, रिश्तेदारों को सूचना और निवास स्थान पर नोटिस चस्पा कर कार्यवाही जारी रखी जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक आरोपित को बाद में अदालत में उपस्थित होने पर पुनः सुनवाई का अधिकार मिल सकता है। निर्णय आने के बाद भी अपील का प्रावधान है, पर ऐसा आरोपी के पेश होने के बाद ही होगा। बिहार के अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि लंबित कांडों में अभियुक्तों को जल्द सजा दिलाने के लिए कई नये उपाय किए गये हैं। इसी के तहत बिहार ने देश में सबसे पहले ‘ ट्रायल इन अब्सेंटिया ‘ प्रावधान को लागू कर दिया है। इससे जानबूझ कर फरार चल रहे आरोपितों का भी ट्रायल पूरा हो सकेगा।

ये भी पढ़ें:यूट्यूब पर वेब सीरीज ‘खाकी’ देख थावे मंदिर में चोरी, यूपी का युवक अरेस्ट
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Patna News Bihar Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।