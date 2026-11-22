अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ दिए गए शैक्षणिक प्रमाणपत्र के साथ-साथ पात्रता संबंधी सारे दस्तावेज की जांच करनी है। विशेष तौर पर आरक्षण प्रमाणपत्रों को जांचा जाएगा। आवासीय से लेकर जितने भी आवश्यक कागजात हैं, उन सबका सत्यापन परीक्षा से पहले किया जाना है।

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। टीआरई-4 के आवेदनों की एआई के जरिए जांच होगी। बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए यह निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रंजन ने बीपीएससी अध्यक्ष को जांच के लिए पत्र लिखा है। सचिव ने लिखा है कि चतुर्थ चरण शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आवेदन आए हैं। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, विश्वसनीयता के लिए यह कदम उठाया गया है। अभ्यर्थियों के सभी तरह के शैक्षणिक-प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आरक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन होगा। तकनीक का उपयोग कर फर्जी जानकारी देने वालों की पहचान की जाएगी। यही नहीं, अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पहले ही रद्द हो जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। आयोग से कहा गया है कि चौथे चरण की नियुक्ति परीक्षा के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की एआई और आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से जांच कराई जाए।

अभ्यर्थियों के आवेदन के साथ दिए गए शैक्षणिक प्रमाणपत्र के साथ-साथ पात्रता संबंधी सारे दस्तावेज की जांच करनी है। विशेष तौर पर आरक्षण प्रमाणपत्रों को जांचा जाएगा। आवासीय से लेकर जितने भी आवश्यक कागजात हैं, उन सबका सत्यापन परीक्षा से पहले किया जाना है। सचिव ने निर्देश दिया है कि निर्धारित शैक्षणिक और अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले तथा जानबूझकर गलत, फर्जी या भ्रामक जानकारी देकर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

फंसे तो बिहार सरकार की सभी परीक्षाओं से वंचित सचिव ने निर्देश दिया है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की किसी भी परीक्षा में आगे तीन साल तक शामिल नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने पर इनपर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए आयोग संबंधित नियमों के अंतर्गत जरूरी प्रक्रिया करेंगे।