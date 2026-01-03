Hindustan Hindi News
फरवरी में TRE-4 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन! BPSC निकालेगा बंपर बहाली, 37 जिलों ने भेजी रिक्तियां

संक्षेप:

फरवरी अंत तक बीपीएससी से टीआरई 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। बीपीएससी को शिक्षकों की रिक्ति की अधियाचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम एक माह का समय लगेगा। बीपीएससी आरक्षण रोस्टर को जांच कराने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करेगा।

Jan 03, 2026 09:57 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियां मिल गई हैं। अब सिर्फ पश्चिम चंपारण से रिक्ति आनी बाकी है। पश्चिम चंपारण से रिक्ति आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियर करा कर बीपीएससी को रिक्तियां भेजी जाएंगी। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक बीपीएससी को रिक्तियां चली जाएंगी। फरवरी अंत तक बीपीएससी से टीआरई 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। बीपीएससी को शिक्षकों की रिक्ति की अधियाचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम एक माह का समय लगेगा।

बीपीएससी आरक्षण रोस्टर को जांच कराने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करेगा। बीपीएससी विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर वैकेंसी जारी करेगा। वैकेंसी आने के बाद लगभग एक माह तक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि टीआरई 4 में 25 हजार से कम रिक्तियां नहीं होंगी।

पिछले चार दिनों में शिक्षा विभाग को सीवान, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और शेखपुरा से शिक्षकों की रिक्तियां मिली हैं। इधर, माध्मयिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर. ने 31 दिसंबर को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेज कर कहा है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को रोस्टर पंजी और रोस्टर विशेषज्ञ व्यक्ति के साथ 5 जनवरी को शिक्षा विभाग मुख्यालय भेजें।

इस बीच उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एसटीईटी का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इससे एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। अनुमान है कि राज्य में 78 हजार प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 25 से 27 हजार की रिक्तियां आएंगी।

टीआरई 4 में पहली बार राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85 फीसदी सीटें रिजर्व रहेंगी। 15 फीसदी सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के निवासी, जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिए की डिग्री दूसरे राज्यों की है, भर्ती होगी। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। कक्षा 5 तक की शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत और अन्य कोटि में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। पहले तीन चरणों में उत्तरप्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थी काफी संख्या में नियुक्त हो गई हैं।