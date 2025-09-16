पूर्णिया से नार्थ ईस्ट का सफर आसान; सिलीगुड़ी इंटरसिटी से दार्जलिंग-गंगटोक का सैर-सपाटा, जानें शेड्यूल

पूर्णिया से नॉर्थ ईस्ट की सैर अब आसान होगी। दार्जलिंग और गैंगटोक सैर-सपाटा करने वालों को सिलीगुड़ी इंटरसिटी का तोहफा पीएम मोदी ने सोमवार को पूर्णिया से दिया। ये ट्रेन 230 किलोमीटर का सफर 5.20 घंटे में तय करेगी। जो कटिहार से सिलीगुड़ी तक चलेगी।

पूर्णिया से नार्थ ईस्ट जाने वालों की राह आसान हो गयी है। दार्जलिंग और गैंगटोक सैर-सपाटा करने वालों के लिए इंटरसिटी का तोहफा काफी फायदेमंद है। इंटरसिटी 230 किलोमीटर का सफर 5.20 घंटे में तय करेगी। कटिहार-सिलीगुड़ी इंटरसिटी कटिहार से 5.00 खुलेगी पूर्णिया जंक्शन में 5.25 में आगमन होगी 5.27 में खुलेगी। कसबा में 5.35 में आगमन होगी 5.35 में खुलेगी। जलालगढ़ में 5.48 में आगमन होगी 5.50 में प्रस्थान करेगी। अररिया कोर्ट में 6.10 में आगमन होगी 6.12 में प्रस्थान करेगी। ट्रेन रहमतपुर, बांसबाड़ी, खवासपुर, लक्ष्मीपुर,कलियागंज, टेढ़ागाछ, बीबीगंज, पौआखाली, ठाकुरगंज,गलगलिया, नक्सलबाड़ी, बागडोगरा होकर 10.15 में सिलीगुड़ी पहुंचेगी।

फिर यही ट्रेन 12.45 में सिलीगुड़ी से खुलेगी जो कटिहार जंक्शन 18.05 में पहुंचेगी। 230 किलोमीटर का सफर 5.20 में तय किया जाएगा। ट्रेन की स्पीड औसतन 43.12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसी तरह वंदे भारत पूर्णिया जंक्शन और बनमनखी जंक्शन होकर दानापुर जायेगी। इरोड के लिए अमृत भारत सप्ताह में एक दिन चलेगी।

वंदे भारत ट्रेन फारबिसगंज से 15.30 में खुलेगी। अररिया कोर्ट 15.55 में आगमन 15.57 में प्रस्थान करेगी। पूर्णिया जंक्शन में 16.50 में आगमन होगी 17.00 में प्रस्थान करेगी। बनमनखी, दौरम मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर होते हुए दानापुर 23.40 में पहुंचेगी। बंदे भारत ट्रेन 453 किलोमीटर का सफर तय करेगी। औसतन ट्रेन का गति 55.47 रहेगी।