बिहार में किन्नर वेलफेयर बोर्ड का गठन, समाज कल्याण मंत्री बने अध्यक्ष, 28 सदस्यों में 7 गैर सरकारी

राज्य सरकार ने बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया है। इस बोर्ड का पुनर्गठन अगले तीन साल के लिए किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष समाज कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। जबकि, सदस्य सचिव समाज कल्याण निदेशक होंगे। इसके उपाध्यक्ष समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव/ सचिव होंगे। वहीं, 28 सदस्यी बोर्ड में 18 सरकारी एवं 7 गैर सरकारी सदस्य बनाए गए हैं। शुक्रवार को विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

किन्नर कल्याण बोर्ड में गैर सरकारी सदस्य के रूप में पटना के राजन सिंह, अनुप्रिया सिंह, गया के शांति नायक उर्फ सुरेश हिजड़ा, सोनपुर के संतोष कुमार, दरभंगा की अद्विका चौधरी, बेगूसराय के साजन कुमार एवं बबली किन्नर को बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है। सरकारी सदस्य के रूप में बिहार राज्य महिला आयोग अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य, वित्त, गृह, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नगर विकास, योजना एवं विकास, विधि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, शिक्षा, श्रम संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, सूचना एवं जनसंपर्क, पंचायतीराज, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागों के प्रधान सचिव अथवा सचिव एवं महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक को शामिल किया गया है।