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बिहार: ट्रेन में पैसा नहीं देने पर किन्नरों ने यात्री को पीटा, दांत से काटा; पैसे भी छीन लिए

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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पटना में किन्नरों ने चलती ट्रेन के अंदर उत्पात मचा दिया। किन्नरों ने एक शख्स की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं किन्नरों ने इस रेल यात्री को दांत से काटा और उनके पैसे भी छीन लिए। 

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पटना में चलती ट्रेन के अंदर किन्नरों ने यात्री को पीटा है।

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पटना में ट्रेन के अंदर किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया है। किन्नरों की इस हरकत से ट्रेन में सवार यात्री दहशत में आ गए। यहां किन्नरों ने एक यात्री को पहले पीटा फिर दांत से काट लिया। इतना ही नहीं उत्पात मचा रहे किन्नरों ने रेल यात्री से पैसे भी छीन लिए। अब चलती ट्रेन में यात्रियों से जबरन पैसे मांगने और विरोध करने पर मारपीट करने के मामले में रेल पुलिस ने पांच किन्नरों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पांचों ट्रेन की जनरल बोगी में सवार होकर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज किन्नरों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट के दौरान युवक को दांत से काटकर घायल कर दिया गया। इसके बाद उसकी जेब से 1500 रुपये भी छीन लिए गए।

भोजपुर के बिहिया के रहने वाले हैं आरोपित

गिरफ्तार आरोपितों में रूबेल उर्फ सोनिया, टौनी उर्फ सुम्या, अजहर उर्फ खुशी, बानु उर्फ चम्पा और मेराज उर्फ बिजली शामिल हैं। सभी भोजपुर जिले के बिहिया के रहने वाले हैं। रेल पुलिस ने आरोपितों के पास से छीने गए 1500 रुपये भी बरामद कर लिए हैं। रेल पुलिस उपाधीक्षक, पटना (पश्चिमी) के मुताबिक, पीड़ित माजिद आलम (20) पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र स्थित बरकुरवों वार्ड संख्या-12 के निवासी हैं।

वह दो नवंबर को दानापुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन संख्या 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर पांचों आरोपित ट्रेन की जनरल बोगी में सवार हुए और यात्रियों से जबरन पैसे मांगने लगे। पैसे देने में असमर्थता जताने पांचों ने उनके साथ मारपीट की और जेब से 1500 रुपये छीन लिये।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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