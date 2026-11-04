बिहार: ट्रेन में पैसा नहीं देने पर किन्नरों ने यात्री को पीटा, दांत से काटा; पैसे भी छीन लिए
पटना में किन्नरों ने चलती ट्रेन के अंदर उत्पात मचा दिया। किन्नरों ने एक शख्स की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं किन्नरों ने इस रेल यात्री को दांत से काटा और उनके पैसे भी छीन लिए।
पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पटना में ट्रेन के अंदर किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया है। किन्नरों की इस हरकत से ट्रेन में सवार यात्री दहशत में आ गए। यहां किन्नरों ने एक यात्री को पहले पीटा फिर दांत से काट लिया। इतना ही नहीं उत्पात मचा रहे किन्नरों ने रेल यात्री से पैसे भी छीन लिए। अब चलती ट्रेन में यात्रियों से जबरन पैसे मांगने और विरोध करने पर मारपीट करने के मामले में रेल पुलिस ने पांच किन्नरों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पांचों ट्रेन की जनरल बोगी में सवार होकर यात्रियों से जबरन पैसे मांग रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का हवाला देते हुए पैसे देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज किन्नरों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि मारपीट के दौरान युवक को दांत से काटकर घायल कर दिया गया। इसके बाद उसकी जेब से 1500 रुपये भी छीन लिए गए।
भोजपुर के बिहिया के रहने वाले हैं आरोपित
गिरफ्तार आरोपितों में रूबेल उर्फ सोनिया, टौनी उर्फ सुम्या, अजहर उर्फ खुशी, बानु उर्फ चम्पा और मेराज उर्फ बिजली शामिल हैं। सभी भोजपुर जिले के बिहिया के रहने वाले हैं। रेल पुलिस ने आरोपितों के पास से छीने गए 1500 रुपये भी बरामद कर लिए हैं। रेल पुलिस उपाधीक्षक, पटना (पश्चिमी) के मुताबिक, पीड़ित माजिद आलम (20) पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र स्थित बरकुरवों वार्ड संख्या-12 के निवासी हैं।
वह दो नवंबर को दानापुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन संख्या 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर पांचों आरोपित ट्रेन की जनरल बोगी में सवार हुए और यात्रियों से जबरन पैसे मांगने लगे। पैसे देने में असमर्थता जताने पांचों ने उनके साथ मारपीट की और जेब से 1500 रुपये छीन लिये।