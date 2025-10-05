Transformer collapses homes destroyed 4 killed rain tornado havoc from farmland to NH in Bihar ट्रांसफॉर्मर गिरा, घर उजड़े, 4 की मौत; बारिश और बवंडर ने खेत से एनएच तक तबाही मचा दी, Bihar Hindi News - Hindustan
Transformer collapses homes destroyed 4 killed rain tornado havoc from farmland to NH in Bihar

ट्रांसफॉर्मर गिरा, घर उजड़े, 4 की मौत; बारिश और बवंडर ने खेत से एनएच तक तबाही मचा दी

अक्टूबर महीने में हुई बारिश ने तबाही मचा दी। धन और जन दोनों का नुकसान हुआ। 

Sudhir Kumar मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधिSun, 5 Oct 2025 10:33 AM
बिहार में बेमौसम बारिस ने तबाही मचा दी। पटना और अन्य जिलों समेत मुजफ्फरपुर में भी काफी नुकसान हुआ और जनजीवन प्रभावित हुआ। जिले के मनियारी थाना क्षेत्र में शनिवार को आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तीन पंचायतों में एक मिनट के बवंडर में दर्जनों घर और पेड़ धराशायी हो गए। चैनपुर में ट्रांसफॉर्मर सहित पोल गिरने से उसमें दबकर किशोर समेत चार की मौत हो गई। चैनपुर गांव में एस्बेस्टस और फूस के करीब 50 घर धराशायी हो गए।

एनएच 122 पर पेड़ गिरने से मदरसा चौक से काजीइंडा चौक तक आवागमन बाधित हो गया। अचानक सब कुछ कैसे हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया। लोग इधर-उधर भागने लगे, जहां-तहां गाड़ियां फंसी रहीं। आंधी में काजीइंडा चौक पर एक बाइक सवार खड़ी बस को पकड़े रहा। बस में बैठे यात्री सहम हुए थे। कई टोटो यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बवंडर के बाद इलाके का दृश्य बदल गया। स्थानीय लोग सड़क पर गिरे पेड़ को काटकर हटाने लगे। पुलिस की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद पेड़ को काटकर सड़क से हटाया। उसके बाद परिचालन शुरू हुआ। इधर मदरसा चौक, काजीइंडा चौक पर दर्जनों छोटी-बड़ी दुकानें गिर गईं।

पहली बार दिखा ऐसा नजारा

काजीइंडा चौक के व्यवसायी सह पूर्व मुखिया पंकज कुमार तरुण ने बताया कि जीवन में पहली इस तरह का दृश्य देखा। गनीमत रही कि दिन का समय था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं, मनियारी के मुखिया अवधेश सहनी ने बताया कि हाईस्कूल चौक पर दर्जनो पेड़ गिरे हैं। चैनपुर वाजिद गांव में निजी स्कूल का एस्बेस्टस उड़ गया। इसमें आधा दर्जन बच्चे जख्मी हो गए। पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि दर्जन भर गांवों में एस्बेस्टस गिरने से दो बच्चियों के पैर टूट गए, जबकि दर्जनों चोटिल हो गए। बिजली नहीं रहने से गांवों में अंधेरा पसरा हुआ है। चैनपुर निवासी मो. बेचु के 14 वर्षीय पुत्र मो. फैजल की ट्रांसफॉर्मर सहित पोल गिरने से उसमें दबकर मौत हो गई।

पैक्स अध्यक्ष इफ्तकार आलम एवं मुखिया आरिफुर रहमान ने बताया कि पंचायत में 50 से अधिक घर गिर गये। मनियारी थानेदार जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि किशोर के शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है।

स्कूल के शौचालय की दीवार गिरी

मीनापुर प्रखंड के राघोपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शौचालय की दीवार गिर गई। वहीं, हरका कल्याण सरकारी स्कूल के भवन की दीवार गिर गई। प्रखंड में फसल का भी भारी नुकसान हुआ। किसान इससे दुखी हैं।

सरैया में पुल का एप्रोच ध्वस्त, आवागमन ठप

बसंतपुर उत्तरी पंचायत स्थित दामोदर छपरा से मलंग चौक तक जानेवाली सड़क पर जगन्नाथ स्वामी मंदिर के निकट पुल का एप्रोच ध्वस्त हो गया। इस कारण आवागमन ठप हो गया। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों ने पुल की दोनों ओर बांस-बल्ला लगाकर बैरिकेडिंग कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित यह सड़क एवं पुल मानक के विपरीत बनाया गया था। घटिया निर्माण की वजह से थोड़ी सी बारिश में एप्रोच धंस गया।

ठनका से दो, डाल से दबकर एक की मौत

औराई में ठनका की चपेट में आने से पशुपालक जोंकी निवासी 53 वर्षीय सुरेंद्र राय की मौत हो गई। धोबघट्टा के समीप वज्रपात से अधेड़ की जान चली गई। सकरा प्रखंड के बरियारपुर थाने के डीह गौरीहार में वज्रपात से सीताराम पासवान के पशु की मौत हो गई। मीनापुर प्रखंड के सिवाईपट्टी थाने के मंगेया चौक पर पेड़ की डाल टूटकर गिरने से धनई राम (83) की दबकर मौके पर मौत हो गई। थानेदार त्रिपुरारी कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है।

मुजफ्फरपुर दरभंगा फोरलेन एक घंटे बाधित

मुजफ्फरपुर-दरभंगा फोरलेन पर पेड़ गिरने से एक घंटे तक परिचालन बाधित रहा। सूचना पर पहुंचे एसआई प्रमोद कुमार पांडेय ने काफी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया। जगाई मझौली हाट पर शिवजी साह की मिठाई की दुकान पर पेड़ गिर गया। भुताने के मुखिया पति प्रमोद पासवान ने बताया कि बरहेता हरिवल्लभ में घर पर पेड़ गिरने से बिकाऊ की पत्नी रिंकू देवी (35) घायल हो गई।

उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया है। करणपुर दक्षिणी वार्ड 7 में रूदल सहनी व इंदल सहनी के घर पर पेड़ गिर गया, जिसमें दबकर पांच खस्सी की मौत हो गई। वहीं, घर के अन्य सदस्यों ने भागकर जान बचाई। स्थानीय उदय सहनी, सरोज सहनी ने बताया कि तेज आवाज के साथ पेड़ गिरा था। मुखिया राधा देवी ने सहायता की। इधर, रात नौ बजे जितेंद्र कुमार टीम ने तार पर गिरे पेड़ों की कटाई करवाकर बिजली आपूर्ति शुरू कराई। सीओ विश्वजीत सिंह ने बताया कि पंचायतों में कर्मचारियों को क्षति का आकलन करने को कहा गया है, जहां जहां पीड़ित लोग हैं। वहां तत्काल पॉलीथिन शीट व भोजन का इंतजाम कराया गया है।

बागमती और लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि

औराई प्रखंड से गुजरनेवाली बागमती और लखनदेई नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बागमती तटबंध उत्तरी और दक्षिणी में पानी बढ़ रहा है, जबकि लखनदेई नदी का जलस्तर ढाई से तीन फीट बढ़ा है। रामखेतारी स्कूल के पास पानी तेजी से निकल रहा है, यदि जलस्तर बढ़ता रहा तो परेशानी बढ़ सकती है। इलाके में बिजली आपूर्ति ठप है। लाइनमैन मंजर आलम व मो. रिंकू ने बताया कि पोल गाड़ने के बाद ही समस्या का समाधान हो सकेगा। थाना क्षेत्र की चार दर्जन से अधिक ग्रामीण सड़कें व पगडंडी डूब चुकी है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। बिजली सुबह से ही गायब है।

चिंता : खेतों में बिछ गई धान की फसल

प्रखंडों में आंधी-बारिश से धान और सब्जी की फसलों को नुकसान हुआ है। मीनापुर प्रखंड में 7852 हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद हो गई। साहेबगंज : अहियापुर में राकेश साह के घर पर पेड़ गिरने से एस्बेस्टस चकनाचूर हो गया। बंगरा निजामत के गाछी टोला में पोल गिर गया। मुशहरी : मणिका चौक से नरौली के बीच तीन जगहों पर पेड़ गिरने से आवागमन ठप हो गया। कुढ़नी: दर्जनों गांवों में सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल गिर गई। कांटी : कांटी व मीनापुर के पानापुर इलाके में किसानों की धान, केले व सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा है।

खुले नाले में गिरे बाइक सवार दो युवक, लोगों ने बचाया

शहर के चतुर्भुज स्थान चौक के पास शनिवार शाम एक तेज रफ्तार बाइक पर सवार दो युवक सड़क किनारे खुले एक बड़े नाले में जा गिरे। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को नाले से निकाला। इस हादसे में दोनो युवकों को हल्की चोट आई।

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों में नगर निगम और जिला प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। लोगों ने बताया कि भारी बारिश के बाद सड़क पर जलजमाव और खुले नाले के कारण हादसा हुआ।