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बिहार में उद्योग और श्रम संसाधन विभाग में तबादले; कई अफसर इधर से उधर

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में बड़े पैमाने पर अफसर इधर से उधर किए गए हैं। बिहार पशु चिकित्सा सेवा के 255 पशु चिकित्सक और अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कोसी क्षेत्रे के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. राजेश कुमार चौबे को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान का निदेशक बनाया गया है।

बिहार में उद्योग और श्रम संसाधन विभाग में तबादले; कई अफसर इधर से उधर

बिहार में बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला हुआ है। सबसे ज्यादा ट्रांसफर उद्योग विभाग में हुआ है। मंगलवार को इस विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला हुआ है। इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों के उद्योग विस्तार पदाधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया है। 13 जिलों के उद्योग विस्तार पदाधिकारी को जिला उद्योग केंद्र में परियोजना प्रबंधक बनाया गया है। नालंदा जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक बिशेश्वर प्रसाद का तबादला मुख्यालय पटना किया गया है। शिवहर के प्रभारी महाप्रबंधक प्रणय कश्यप को मुख्यालय और बक्सर के प्रभारी महाप्रबंधक मनीषा कुमारी को मुख्यालय में सहायक निदेशक बनाया गया है। वहीं तीन प्रधान लिपिक का भी तबादला दूसरे जिले में किया गया है।

इधर बिहार पशु चिकित्सा सेवा के 255 पशु चिकित्सक और अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कोसी क्षेत्रे के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. राजेश कुमार चौबे को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान का निदेशक बनाया गया है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। डॉ. सुनील कुमार ठाकुर को पशुपालन निदेशालय में अपर निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. दिनेश कुमार जौनपुरी को पशुपालन निदेशालय में संयुक्त निदेशक, डॉ. रामाकांत प्रसाद को केंद्रीय क्षेत्र पटना में क्षेत्रीय निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. निर्मल कुमार सिंह फ्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन पटना के विशेष उप निदेशक बनाये गये हैं। डॉ. अमन श्रीवास्तव को चारा विकास पदाधिकारी और डॉ. समरेंद्र बहादुर सिंह को पशुपालन निदेशालय में उप निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

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संजय कुमार पाल बने मुख्य कारखाना निरीक्षक, मनोज की पटना में तैनाती

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने संजय कुमार पाल को बिहार का मुख्य कारखाना निरीक्षक बनाया है। अब तक वे इस पद पर कार्यकारी प्रभार के तौर पर काम कर रहे थे। मंगलवार को विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अनिल कुमार को मुजफ्फरपुर व हाजीपुर, मनोज कुमार चौधरी को पटना, चंदन कुमार को बिहारशरीफ व पटना का कारखाना निरीक्षक बनाया गया है। विभाग ने बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के 43 अधिकारियों का तबादला किया है।

गणेश झा को श्रमिक संघ का उप निबंधक बनाया गया है। रणवीर रंजन को श्रमायुक्त कार्यालय का सहायक श्रमायुक्त बनाया गया है। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के उपश्रमायुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। घनश्याम रविदास को कर्मकार कल्याण बोर्ड का सहायक श्रमायुक्त बनाया गया है। विभाग ने 12 दर्जन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों का भी तबादला किया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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