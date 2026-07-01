बिहार में उद्योग और श्रम संसाधन विभाग में तबादले; कई अफसर इधर से उधर

बिहार में बड़े पैमाने पर अफसर इधर से उधर किए गए हैं। बिहार पशु चिकित्सा सेवा के 255 पशु चिकित्सक और अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कोसी क्षेत्रे के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. राजेश कुमार चौबे को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान का निदेशक बनाया गया है।

बिहार में बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला हुआ है। सबसे ज्यादा ट्रांसफर उद्योग विभाग में हुआ है। मंगलवार को इस विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला हुआ है। इसके तहत बिहार के सभी 38 जिलों के उद्योग विस्तार पदाधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया है। 13 जिलों के उद्योग विस्तार पदाधिकारी को जिला उद्योग केंद्र में परियोजना प्रबंधक बनाया गया है। नालंदा जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक बिशेश्वर प्रसाद का तबादला मुख्यालय पटना किया गया है। शिवहर के प्रभारी महाप्रबंधक प्रणय कश्यप को मुख्यालय और बक्सर के प्रभारी महाप्रबंधक मनीषा कुमारी को मुख्यालय में सहायक निदेशक बनाया गया है। वहीं तीन प्रधान लिपिक का भी तबादला दूसरे जिले में किया गया है।

इधर बिहार पशु चिकित्सा सेवा के 255 पशु चिकित्सक और अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। कोसी क्षेत्रे के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. राजेश कुमार चौबे को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान का निदेशक बनाया गया है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। डॉ. सुनील कुमार ठाकुर को पशुपालन निदेशालय में अपर निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. दिनेश कुमार जौनपुरी को पशुपालन निदेशालय में संयुक्त निदेशक, डॉ. रामाकांत प्रसाद को केंद्रीय क्षेत्र पटना में क्षेत्रीय निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. निर्मल कुमार सिंह फ्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन पटना के विशेष उप निदेशक बनाये गये हैं। डॉ. अमन श्रीवास्तव को चारा विकास पदाधिकारी और डॉ. समरेंद्र बहादुर सिंह को पशुपालन निदेशालय में उप निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

संजय कुमार पाल बने मुख्य कारखाना निरीक्षक, मनोज की पटना में तैनाती श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने संजय कुमार पाल को बिहार का मुख्य कारखाना निरीक्षक बनाया है। अब तक वे इस पद पर कार्यकारी प्रभार के तौर पर काम कर रहे थे। मंगलवार को विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। अनिल कुमार को मुजफ्फरपुर व हाजीपुर, मनोज कुमार चौधरी को पटना, चंदन कुमार को बिहारशरीफ व पटना का कारखाना निरीक्षक बनाया गया है। विभाग ने बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के 43 अधिकारियों का तबादला किया है।