बिहार के 11 आईएएस का ट्रांसफर; 7 अनुमंडल में नए SDO, 4 विशेष कार्य पदाधिकारी

राज्य सरकार ने 11 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। जिसमें 7 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है जबकि 4 अधिकारियों को विभिन्न विभागों में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। गरिमा लोहिया को पालीगंज का नया अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 18 Aug 2025 06:25 PM
बिहार सरकार ने 11 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमें 7 अधिकारियों को अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है जबकि 4 अधिकारियों को विभिन्न विभागों में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। ये अधिकारी 2020 और 2023 बैच के हैं। सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गरिमा लोहिया को पालीगंज का नया अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है।

पूर्णिया के उप विकास आयुक्त चंद्रिमा अत्री को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ओएसडी के पद पर पदस्थापित किया गया है। तुषार कुमार को मुजफ्फरपुर पूर्वी के अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। अनिरुद्ध पांडेय को मोहनिया का एसडीओ, कृतिका मिश्रा को पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण का एसडीओ, आकांक्षा आनंद को कटिहार के बारसोई अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है।

प्रद्युम्न सिंह यादव को खगड़िया के गोगरी का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अंजली शर्मा को समाज कल्याण विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। रोहित कर्दम को शेखपुरा का अनुमंडल पदाधिकारी, शिप्रा विजय कुमार चौधरी को शिक्षा विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। नेहा कुमारी को स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है।