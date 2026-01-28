बिहार में एक दिन में 50 हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित, बैंक हड़ताल से चेक क्लियरेंस भी ठप

बिहार में एक दिन में 50 हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित, बैंक हड़ताल से चेक क्लियरेंस भी ठप
सरकारी बैंकों की शाखाओं में नकद लेनदेन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट तथा आरटीजीएस-नेफ्ट का कारोबार ठप रहा। लगातार तीन दिन की छुट्टी में नकद निकासी के कारण कई एटीएम खाली हो गये। ग्राहक निजी बैंकों के एटीएम खोजते दिखे। देशभर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं।
पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर बिहार सहित देश भर के बैंकों में मंगलवार को हड़ताल रही। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रामीण और सहकारिता बैंकों की आठ हजार से अधिक शाखाओं में ताले लटके रहे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि बिहार में करीब 50 हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित हुआ। ज्यादातर जगहों पर निजी बैंक हड़ताल से दूर रहे।
सरकारी बैंकों की शाखाओं में नकद लेनदेन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट तथा आरटीजीएस-नेफ्ट का कारोबार ठप रहा। लगातार तीन दिन की छुट्टी में नकद निकासी के कारण कई एटीएम खाली हो गये। ग्राहक निजी बैंकों के एटीएम खोजते दिखे। देशभर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर देशभर में आठ लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे जो नौ यूनियनों का संयुक्त मंच है।
राज्यभर में हड़ताली बैंक कर्मचारियों ने रैली निकालकर पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर नारे लगाये और बैक के प्रशासनिक कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया। बैंककर्मियों के संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बताया कि बैंको में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है।
विगत वेतन समझौते के दौरान आईबीए ने सभी शनिवार को अवकाश के मुद्दे पर लिखित सहमति व्यक्त की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अबतक अधिसूचना जारी नहीं की। जबकि रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एलआईसी, जीआईसी, स्टॉक एक्सचेंज तथा केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय में प्रत्येक शनिवार को अवकाश रहता है। इस भेदभाव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर देशभर के बैंककर्मी हड़ताल करने को विवश हुए।