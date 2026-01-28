Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsTransactions worth rupees 50000 crore affected due to bank strike in bihar
बिहार में एक दिन में 50 हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित, बैंक हड़ताल से चेक क्लियरेंस भी ठप

संक्षेप:

सरकारी बैंकों की शाखाओं में नकद लेनदेन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट तथा आरटीजीएस-नेफ्ट का कारोबार ठप रहा। लगातार तीन दिन की छुट्टी में नकद निकासी के कारण कई एटीएम खाली हो गये। ग्राहक निजी बैंकों के एटीएम खोजते दिखे। देशभर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं।

Jan 28, 2026 08:42 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर बिहार सहित देश भर के बैंकों में मंगलवार को हड़ताल रही। बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रामीण और सहकारिता बैंकों की आठ हजार से अधिक शाखाओं में ताले लटके रहे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि बिहार में करीब 50 हजार करोड़ का लेनदेन प्रभावित हुआ। ज्यादातर जगहों पर निजी बैंक हड़ताल से दूर रहे।

सरकारी बैंकों की शाखाओं में नकद लेनदेन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट तथा आरटीजीएस-नेफ्ट का कारोबार ठप रहा। लगातार तीन दिन की छुट्टी में नकद निकासी के कारण कई एटीएम खाली हो गये। ग्राहक निजी बैंकों के एटीएम खोजते दिखे। देशभर में बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर देशभर में आठ लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे जो नौ यूनियनों का संयुक्त मंच है।

राज्यभर में हड़ताली बैंक कर्मचारियों ने रैली निकालकर पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर नारे लगाये और बैक के प्रशासनिक कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया। बैंककर्मियों के संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बताया कि बैंको में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है।

विगत वेतन समझौते के दौरान आईबीए ने सभी शनिवार को अवकाश के मुद्दे पर लिखित सहमति व्यक्त की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अबतक अधिसूचना जारी नहीं की। जबकि रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एलआईसी, जीआईसी, स्टॉक एक्सचेंज तथा केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय में प्रत्येक शनिवार को अवकाश रहता है। इस भेदभाव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर देशभर के बैंककर्मी हड़ताल करने को विवश हुए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
