तीनों गद्दार सपरिवार बिलबिला रहे हैं; अनंत सिंह, आनंद मोहन और प्रह्लाद यादव पर राजद का तंज

अनंत सिंह के निष्कासन के बहाने राजद ने आनंद मोहन और प्रह्लाद यादव पर भी तंज कसा है। 2024 में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और प्रह्लाद यादव ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया था।

अनंत सिंह पर हुई कार्रवाई को लेकर आरजेडी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट धारदार पोस्ट किया गया है। पार्टी कीओर से कहा गया है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। बुरे कर्मों का नतीजा भी बुरा ही होता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता के लिए कभी किसी का अहित नहीं किया और अनैतिकता को कभी स्वीकार नहीं किया। लालू यादव ने जेल जाना मंजूर किया, मीडिया ट्राइल फेस किया, सरकार चली गई लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं किया। यही वजह है कि तमाम साजिशों के बावजूद उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तेजस्वी यादव ने तीनों गद्दारों को विधानसभा में पानी-पानी करते हुए इनका भविष्य देखते हुए बहुत ही विनम्रता के साथ इन्हें समय का तकाजा याद दिलाया था।

राजद ने कहा है कि 2024 विश्वास मत में राजद के साथ विश्वासघात करने वाले तीनों गद्दारों की सजा का अभी एक चक्र ही पूरा हुआ है। तीनों अपने परिजनों के साथ अपने अपने तरीके से बिलबिला रहे है। गद्दारी करने और कराने वाले दोनों ही बेहाल है। जिसने गठबंधन तोड़ा, जिन्होंने तुड़वाया और जिनकी सरकार बचाई आज वो किस हाल में है? कहाँ है, सब जानते हैं।

नीलम देवी को पति की जिद की सजा मिली जेडीयू ने अनंत सिंह के साथ उनकी पत्नी नीलम देवी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार का साथ देने वाली नीलम देवी को भी जदयू ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्हें पति के बड़बोलेपन के कारण पार्टी ने सजा दे दी। अब अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की तैयारी की जा रही है।

पत्नी-बेटे को मंत्री नहीं बना पाए आनंद मोहन आनंद मोहन ने अपने बेटे चेतन आनंद को बिहार सरकार मंत्री बनवाने के लिए काफी हाथ पैर मारा। उन्होंने पत्नी लवली आनंद(शिवहर की जेडीयू सांसद) को केंद्र में मंत्री बनवाने का काफी प्रयास किया। बार-बार सरकार की कार्यशैली के खिलाफ बयान देने का कोई लाभ उन्हें नहीं मिला।

प्रह्लाद यादव का जदयू ने टिकट ही काट दिया लखरीसराय के सूर्यगढ़ा से विधायक रहते राजद के बगावत कर नीतीश का साथ देने वाले प्रह्लाद यादव को पहले ही किनारा कर दिया गया। उन्हें उम्मीद थी कि 2025 में उन्हें जदयू से टिकट दिया जाएगा। लेकिन, जेडीयू ने रामानंद मंडल को सूर्यगढ़ा से टिकट दे दिया जिन्हें प्रह्लाद यादव ने 2020 में हराया था। बताया जा रहा है कि प्रह्लाद यादव को बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा(लखीसराय के विधायक) ने राजद से बगावत के लिए तैयार कराया था लेकिन, ललन सिंह से पुरानी अदावत के कारण उन्हें जदयू ने उन्हें महत्व नहीं दिया।