Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ट्रेन सुपरवाइजर निकला चोरों का सरगना, नेपाल तक नेटवर्क, 18 स्मार्ट फोन के साथ धराया; ऐसे खुला राज

Feb 21, 2026 09:18 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रेल पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सुपरवाइजर के पास से चोरी के 18 स्मार्ट फोन बरामद किए गए हैं। फोन बुंदेलखंड में चुराए गए थे और इन्हें जोगबनी ले जाने के बाद नेपाल भेजा जाना था।

ट्रेन सुपरवाइजर निकला चोरों का सरगना, नेपाल तक नेटवर्क, 18 स्मार्ट फोन के साथ धराया; ऐसे खुला राज

ट्रेनों में चोरी के कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। ट्रेन में काम करने वाले कर्मी ही यात्रियों का सामान चुराकर बेच रहे हैं। चोर गिरोह के तार नेपाल से जुड़े हैं।

मोबाइल चोर गिरोह भारत से चुराए गए मोबाइल को नेपाल में बेच रहे हैं। दानापुर रेल पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह से जुड़े तीन शातिरों को गिरफ्तार किया है। इसमें सीमांचल एक्स. के कोच अटेंडेंट के सुपरवाइजर समेत तीन शामिल हैं।

रेल पुलिस ने कार्रवाई के दौरान सुपरवाइजर के पास से चोरी के 18 स्मार्ट फोन बरामद किए गए हैं। फोन बुंदेलखंड में चुराए गए थे और इन्हें जोगबनी ले जाने के बाद नेपाल भेजा जाना था। रेल पुलिस के मुताबिक आरोपित सुपरवाइजर की पहचान सुपौल निवासी सुशील कुमार सिंह के रूप में हुई है। वह बीते एक वर्ष से मोबाइल चोर गिरोह के संपर्क में था। रेल पुलिस ने कटिहार से मोबाइल खपाने में मदद करने वाले गिरोह के दो अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है।

बुंदेलखंड में पकड़े गए बदमाश तो हुआ खुलासा

बुंदेलखंड में बीते दिनों मोबाइल चोरी और ठगी की कई घटनाएं हुई थीं। एक स्थानीय महिला से ठगी के मामले में बुंदेलखंड स्थित कोतवाली थाना पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे चोरी के मोबाइल और ठगी का सामान नेपाल में खपाते थे।

दरअसल ट्रेनों में इन दिनों चोरी की वारदातों में जबरदस्त उछाल आया है। बड़ी संख्या में मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते। शिकायत से पहले यह समझाया जाता है कि केस दर्ज कराने पर उन्हें यहां दौड़ना पड़ेगा। यात्रा के दौरान सामानों की चोरी हो जाने पर भी लोग शिकायत करने से पीछे हट जाते हैं। इसका फायदा उठाकर बदमाश गाड़ियों और स्टेशन पर यात्रियों का साम चुरा लेते हैं। इस घटना के सामने आने के बाद नए नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें ट्रेनों के अंदर सेवा देने वाले कर्मी भी शामिल हैं।

पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की दिशा में छानबीन की जा रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली के साथ-साथ कई राज्यों में ऑपरेट करते हैं और वीआईपी यात्रियों का सामान चुराकर गैंग के पास भेज देते हैं जिन्हें नेपाल ले जाकर खपाया जाता है। पुलिस नेपाल में छिपे बदमाशों का पता लगा रही है। मोबाइल के जरिए खरीददारों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Latest News Indian Railway
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।