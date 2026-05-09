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टनल में फंसी मालगाड़ी, घाट सेक्शन में 41 मिनट तक अटकी रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, फतेहपुर (गयाजी)
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रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार को बिहार-झारखंड की सीमा पर स्थित घाट सेक्शन में 41 मिनट तक अटकी रही। इससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एक मालगाड़ी के टनल में फंसने से कई ट्रेनों के पहिए थम गए।

टनल में फंसी मालगाड़ी, घाट सेक्शन में 41 मिनट तक अटकी रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

Vande Bharat Express Train: बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित गुरपा-गझंडी घाट सेक्शन में शनिवार सुबह टनल में एक मालगाड़ी फंस गई। इस कारण रांची से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी अटक गई। उसे घाट सेक्शन के दिलवा स्टेशन के पास आउटर पर रोका गया। इसके साथ ही इस रूट के अन्य ट्रेनें भी जहां-तहां स्टेशनों पर फंसी रहीं। अप रेल लाइन पर करीब आधा घंटा ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। वंदे भारत ट्रेन 41 मिनट तक अटकी रही। इससे रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मालगाड़ी गुरपा-गझंडी घाट सेक्शन से गुजर रही थी। इसी दौरान टनल में प्रवेश करते समय उसके ब्रेक बाइडिंग में तकनीकी खराबी आ गई। इससे ट्रेन आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। मालगाड़ी का आधा हिस्सा टनल के अंदर फंसने से अप लाइन पूरी तरह बाधित हो गई और ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया।

बताया गया कि इस घटना का असर पीछे से आ रही 20887 अप रांची-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पड़ा। उसे तत्काल दिलवा स्टेशन के आउटर पर रोकना पड़ा। ट्रेन शनिवार सुबह करीब 9 बजे से 9:41 बजे तक दिलवा स्टेशन के आउटर पर खड़ी रही। इसके अलावा अप लाइन की कई अन्य ट्रेनें भी विभिन्न स्टेशनों पर जहां-तहां अटक गईं।

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आरपीएफ ने तुरंत वंदे भारत को सुरक्षा घेरे में लिया

सूचना मिलते ही आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार के नेतृत्व में आरपीएफ के अधिकारी एवं जवान तत्काल दिलवा स्टेशन के आउटर पर पहुंच गए और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया। रेलवे तकनीकी टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद ब्रेक बाइंडिंग में फंसी मालगाड़ी को काफी मशक्कत के बाद धीरे-धीरे पीछे कर दिलवा स्टेशन लाया गया।

लाइन क्लियर होने के बाद सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को खुलवाया गया और दिलवा स्टेशन पर अप लूप लाइन से पास कराकर आगे की ओर चलाया गया। इसके बाद अन्य ट्रेनों का परिचालन भी सामान्य किया गया।

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संवेदनशील है यह घाट सेक्शन

बिहार के गयाजी और झारखंड के धनबाद के बीच स्थित गुरपा-गझंडी घाटी रेल सेक्शन पहाड़ी और टनल वाला संवेदनशील रेलखंड माना जाता है, जहां तकनीकी खराबी होने पर परिचालन प्रभावित होने की संभावना अधिक रहती है। शनिवार की इस घटना से जहां वंदे भारत एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ, वहीं यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

(गयाजी के फतेहपुर से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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