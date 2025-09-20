Train stopped at Parasnath station in Gaya several trains stranded Koeri tribal association angry over reservation गया जी में पारसनाथ स्टेशन पर रेल रोका, रूट की कई ट्रेनें फंसीं; आरक्षण पर कोइरी आदिवासी संघ गुस्से में, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTrain stopped at Parasnath station in Gaya several trains stranded Koeri tribal association angry over reservation

गया जी में पारसनाथ स्टेशन पर रेल रोका, रूट की कई ट्रेनें फंसीं; आरक्षण पर कोइरी आदिवासी संघ गुस्से में

पारसनाथ स्टेशन पर आरक्षण की मांग को लेकर रेल का चक्का जाम कर दिया गया है। इस वजह से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, गयाSat, 20 Sep 2025 09:01 AM
share Share
Follow Us on
गया जी में पारसनाथ स्टेशन पर रेल रोका, रूट की कई ट्रेनें फंसीं; आरक्षण पर कोइरी आदिवासी संघ गुस्से में

बिहार के गया जी में पारसनाथ स्टेशन पर आरक्षण की मांग को लेकर रेल का चक्का जाम कर दिया गया है। आन्दोलन का नेतृत्व कोइरी आदिवासी संघ कर रहा है। इस वजह से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। आन्दोलन के कारण रांची-नई दिल्ली राजधानी चन्द्रपुरा में, धनबाद-सासाराम इंटरसिटी गोमो में, पटना-रांची जनशताब्दी मखदुमपुर में फंसीं हैं। सुबह सात बजे से ट्रेनों का परिचान बंद होने से यात्री परेशान हैं।

Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, बिहार चुनाव 2025 , Bihar election 2025 Date , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।