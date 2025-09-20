गया जी में पारसनाथ स्टेशन पर रेल रोका, रूट की कई ट्रेनें फंसीं; आरक्षण पर कोइरी आदिवासी संघ गुस्से में

बिहार के गया जी में पारसनाथ स्टेशन पर आरक्षण की मांग को लेकर रेल का चक्का जाम कर दिया गया है। आन्दोलन का नेतृत्व कोइरी आदिवासी संघ कर रहा है। इस वजह से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। आन्दोलन के कारण रांची-नई दिल्ली राजधानी चन्द्रपुरा में, धनबाद-सासाराम इंटरसिटी गोमो में, पटना-रांची जनशताब्दी मखदुमपुर में फंसीं हैं। सुबह सात बजे से ट्रेनों का परिचान बंद होने से यात्री परेशान हैं।