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VIDEO:डीडीयू से गया 176 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, वंदे भारत से भी तेज

Mar 25, 2026 01:50 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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लोगों को सूचित किया गया है कि रेलखंड पर स्पीड ट्रायल को देखते हुए बुधवार को दिनभर पटरी से पर्याप्त सुरक्षात्मक दूरी बनाए रखें। रेल लाइन के निकट न आएं। मवेशियों को भी रेललाइन से दूर रखें। समपार फाटक पर संकेतों एवं निर्देशों का पालन करें। उपलब्ध फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें।

VIDEO:डीडीयू से गया 176 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, वंदे भारत से भी तेज

डीडीयू से गया होते हुए प्रधानखांटा के बीच ट्रेन की स्पीड का ट्रायल रन किया गया है। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार 176 किलोमीटर प्रतिघंटा पहुंच गई। इस ट्रायल रन में ट्रेन पर पूर्व मध्य रेल के जीएम छत्रसाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

इससे पहले पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने बताया था कि निगरानी प्रणाली से लैस ट्रायल ट्रेन के जरिये अधिकतम गति के साथ निरीक्षण किया जाएगा। डीडीयू से प्रधानखांटा वाया गया रेलखंड पर ट्रायल के दौरान 180 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ेगी।

उन्होने जानकारी दी थी कि पहले ट्रेन डाउन में डीडीयू से गया जंक्शन होते हुए प्रधानखांटा तक जाएगी। अप में डीडीयू वापस आएगी। लोगों को सूचित किया गया है कि रेलखंड पर स्पीड ट्रायल को देखते हुए बुधवार को दिनभर पटरी से पर्याप्त सुरक्षात्मक दूरी बनाए रखें।

रेल लाइन के निकट न आएं। मवेशियों को भी रेललाइन से दूर रखें। समपार फाटक पर संकेतों एवं निर्देशों का पालन करें। उपलब्ध फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

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समस्तीपुर में 120 किलोमीटर प्रतिघंटा थी रफ्तार

समस्तीपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों ने मझौलिया-बेतिया रेलखंड पर हुई रेलवे लाइन दोहरीकरण कार्य का गहनता से निरीक्षण किया। नए रेलवे लाइन पर 110 से लेकर 120 किलोमीटर प्रतिघण्टा स्पीड से ट्रेन का ट्रायल किया गया।

स्पीडी ट्रेन का ट्रायल प्लेटफार्म नंबर 02 पर किया गया है। इससे पहले सुबह 10 बजे से इस बाबत मोटर ट्राली गाड़ी से अधिकारियों ने जांच की।अधिकारियों के निर्देश पर कई जगहों पर कालीकरण किया गया। इस मौक़े पर यातायात निरीक्षक मोतिहारी बिनोद कुमार, ,डिप्टी चीफ इंजीनियर बेतिया अजय कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर कंस्ट्रक्शन निर्मल सलाहटा, लोको इंस्पेक्टर,स्टेशन मास्टर खुशरू आलम, पॉइंट्स मैन शशिकांत कुमार सहायक एसएनटी नितेश कुमार उपस्थित रहे।

यातायात निरीक्षक बिनोद कुमार ने बताया कि ट्रायल सफल रहा।

बहरहाल इस ट्रायल रन को वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों की रफ्तार को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। इस ट्रायल रन से तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के परिचालन में सुविधा होगी। आपको बता दें कि इससे पहले धनबाद-गया-डीडीयू रेलखंड पर भी 160 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्रेन को चलाकर ट्रायर रन किया गया था।

माना जा रहा है कि डीडीयू-गया रेलखंड पर किया गया यह ट्रायल इस सेक्शन को हाईस्पीड रेल नेटवर्क के रूप में विकसित करने में काफी फायदेमंद होगा। कहा जा रहा है कि इस ट्रायल के सफल होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाई जा सकती है। यह ट्रायल रन या परीक्षण बिहार ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन पर आधारित है, जिससे में भविष्य में यात्रा के दौरान यात्रियों के समय की भी बचत होगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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