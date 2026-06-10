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इंजन आगे दौड़ा, पीछे रह गए कोच; दो हिस्सों में बंटी गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन, बिहार में टला रेल हादसा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, राजीव सिन्हा, ठाकुरगंज (किशनगंज)
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किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में बुधवार सुबह बड़ा रेल हादसा टल गया। ठाकुरगंज स्टेशन से चलने के कुछ देर बाद ही अजमेर से किशनगंज जा रही गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई। 

इंजन आगे दौड़ा, पीछे रह गए कोच; दो हिस्सों में बंटी गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन, बिहार में टला रेल हादसा

बिहार के किशनगंज जिले में बुधवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया। अजमेर से किशनगंज आ रही 15716 गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन से चलने के कुछ ही देर बाद ही दो हिस्सों में बंट गई। ट्रेन के इंजन और डिब्बों के बीच की कपलिंग खुल गई। इससे इंजन दौड़कर आगे निकल गया और कोच पीछे ही रुक गए। इस घटना के बाद यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि रेलवे कर्मियों की तत्परता से स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, कटिहार-किशनगंज रेलखंड पर चल रहे विकास कार्य के कारण गरीब नवाज एक्सप्रेस इन दिनों डायवर्ट मार्ग से संचालित की जा रही है। इसी क्रम में ट्रेन बुधवार तड़के ठाकुरगंज स्टेशन पहुंची थी। यहां इंजन रिवर्सल की प्रक्रिया पूरी कर ट्रेन को किशनगंज के लिए रवाना किया गया। लेकिन स्टेशन से कुछ ही दूरी तय करने के बाद इंजन और डिब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग अचानक खुल गई, जिससे ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई।

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2 घंटे तक परेशान हुए यात्री

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ट्रेन को तत्काल रोका गया और कपलिंग को दोबारा जोड़ने का कार्य शुरू किया गया। करीब 2 घंटे तक चले मरम्मत कार्य एवं तकनीकी निरीक्षण के बाद ट्रेन को सुरक्षित घोषित कर किशनगंज के लिए रवाना किया गया।

घटना के दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों में भय और असमंजस की स्थिति बनी रही। कई यात्रियों ने बताया कि डायवर्ट रूट के कारण यात्रा पहले ही लंबी हो गई थी, ऐसे में इस तरह की तकनीकी गड़बड़ी ने उनकी चिंता बढ़ा दी। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को सुरक्षित होने का भरोसा दिलाते हुए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई।

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कारणों की जांच कर रहा रेलवे

रेलवे सूत्रों के अनुसार, कपलिंग खुलने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि यह तकनीकी खामी थी या रखरखाव में किसी प्रकार की चूक हुई है।

(ठाकुरगंज से निज संवाददाता राजीव सिन्हा की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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