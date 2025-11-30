Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newstrain divided into two parts while running at ara station banglore city express
इंजन और डिब्बे आगे निकल गए, बाकी कोच ट्रैक पर खड़े रहे; दो टुकड़ों में बंटी ट्रेन

इंजन और डिब्बे आगे निकल गए, बाकी कोच ट्रैक पर खड़े रहे; दो टुकड़ों में बंटी ट्रेन

संक्षेप:

रेलवे सूत्रों के अनुसार कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन दो भागों में अलग हुई। यह घटना इतनी अचानक हुई कि बड़ा हादसा होने की पूरी आशंका थी, लेकिन कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची।

Sun, 30 Nov 2025 11:34 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, भोजपुर
दानापुर रेल मंडल के आरा–डीडीयू रेल खंड पर शनिवार की शाम एक बड़ा रेल हादसा होते-होते बच गया। जहां दानापुर से बेंगलुरु जाने वाली स्पेशल ट्रेन 03241 बेंगलुरु सिटी एक्सप्रेस अचानक दो हिस्सों में बंट गई। यह घटना आरा रेलवे स्टेशन के आगे कारीसाथ स्टेशन के पास शनिवार देर शाम को हुई।बताया जाता है कि शनिवार की शाम तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही बेंगलुरु एक्सप्रेस, जैसे ही आरा स्टेशन से बक्सर की ओर बढ़ी, अचानक यात्रियों ने एक जोरदार झटका महसूस किया। देखते ही देखते ट्रेन दो अलग-अलग टुकड़ों में बंट चुकी थी।

इंजन और कई डिब्बे आगे निकल गए, जबकि बाकी कोच ट्रैक पर ही रुक गए। यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए पूरे ट्रेन में दहशत का माहौल बन गया। रेलवे सूत्रों के अनुसार कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन दो भागों में अलग हुई। यह घटना इतनी अचानक हुई कि बड़ा हादसा होने की पूरी आशंका थी, लेकिन कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची।

इंजन का हिस्सा कई किलोमीटर आगे निकल गया था, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद वापस लाया गया और पिछले डिब्बों से फिर से जोड़ा गया। इस दौरान अप लाइन पर परिचालन घंटों तक बाधित रहा। पटना–डीडीयू रेल खंड पर कई ट्रेनें प्रभावित हुईं और यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।

