रेलवे ट्रैक पर मोबाइल से रील बना रहे थे तीन लड़के, दोनों तरफ से आ गई ट्रेनें; बिहार में दर्दनाक हादसा

रेलवे ट्रैक पर मोबाइल से रील बना रहे थे तीन लड़के, दोनों तरफ से आ गई ट्रेनें; बिहार में दर्दनाक हादसा

Wed, 29 Oct 2025 09:41 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, गुरारू, गया
बिहार में रील बनाने के चक्कर में बड़ा हादसा हुआ है। गया जिले के गुरारू-इस्माइलपुर रेलखंड के शंकर बिगहा मंझियामा गांव के पास सोमवार को ट्रेन से कटकर दो किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों किशोर रेलवे ट्रैक पर मोबाइल से रील बना रहे थे। तभी अचानक दोनों दिशाओं से ट्रेन आ गईं और वे ट्रेन की चपेट में आ गए और छठ पर्व की खुशियां मातम में बदल गईं।

जानकारी के अनुसार, राजीव कुमार (12), कोंच के पाली और गौतम कुमार (14), परैया खगड़ी बिगहा के रहने वाले थे। घायल किशोर विपिन कुमार (14), परैया पराणपुर का रहने वाला है। तीनों किशोर छठ पूजा पर मंझियामा गांव में अपने मामा सुरेंद्र पासवान के घर आए हुए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उसे गुरारू के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए गया मगध मेडिकल रेफर कर दिया गया है।

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन शवों को लेकर चले गए। मृतक किशोरों में एक सुरेंद्र पासवान का भांजा और एक नाती बताया जा रहा है, जबकि घायल किशोर उनका भतीजा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। ताकि आगे से इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो।

