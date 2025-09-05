बिहार के 7 स्टेशनों पर ट्रेन कोच में खुलेंगे लग्जरी रेस्टोरेंट, महाराजा एक्सप्रेस जैसी फीलिंग आएगी

सहरसा समेत बिहार के 7 रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के कोच में लग्जरी रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। इन रेस्टोरेंट में लोगों को महाराजा एक्सप्रेस जैसी लग्जरी ट्रेनों वाला अनुभव मिलेगा। सहरसा में इसका टेंडर हो गया है।

बिहार के 7 रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के कोच में लग्जरी रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। इनमें ग्राहकों को महाराजा एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन वाली फीलिंग आएगी। सहरसा स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने के लिए टेंडर फाइनल हो गया है। दरभंगा, समस्तीपुर, रक्सौल, नरकटियागंज, मोतिहारी और बेतिया स्टेशन पर रेस्टोरेंट के लिए फिजिबिलिटी देखी जा रही है।

सहरसा में नए अमृत भारत स्टेशन भवन परिसर में वातानुकूलित रेल कोच रेस्टोरेंट खुलेगा। यहां रेस्टोरेंट निर्माण के लिए गरीब रथ एक्सप्रेस के पुराना कोच लिया जाएगा। जगह का चयन कर लिया गया है। सहरसा स्टेशन पर 7 साल के लिए रेल कोच रेस्टोरेंट का आवंटन किया गया है, जिससे रेलवे को 42 लाख रुपये का राजस्व मिलेगा।

रेल कोच रेस्टोरेंट की सुविधा देने का रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को लजीज भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ नॉन फेयर राजस्व प्राप्त करना है। बाजार के रेस्टोरेंट से अलग अनुभव रेल कोच रेस्टोरेंट में मिलेगा।

वातानुकूलित रेस्टोरेंट की खासियत यह होगी कि इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और मिठाइयां उपलब्ध रहेंगी। शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन तैयार करने के लिए अलग-अलग रसोई होगी। रेल कोच रेस्टोरेंट में भोजन करने वालों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मिलेगी।

कोच रेस्टोरेंट में होगा शाही इंटीरियर यात्री रेल कोच रेस्टोरेंट में चल रहे वीडियो में बिहार के दर्शनीय स्थलों और रेलवे के ऐतिहासिक सफर की जानकारी से रूबरू होंगे। इन रेस्टोरेंट्स के इंटीरियर को देख कर आपको लगेगा कि आप देश के सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस में बैठे हैं और लजीज व्यंजनों का लुत्फ ले रहे हैं।