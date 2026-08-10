बाप-बेटी की दर्दनाक मौत पर कोहराम, दो थाना इलाकों में मिले शव; असम राइफल्स जवान थे पिता
नहर में बाइक गिरने से आसाम राइफल्स के जवान राम प्रकाश राम और उनकी 17 वर्षीय बेटी सोनाली कुमारी दोनों डूब गए। दोनों की लाशें अलग-अलग थाना इलाकों में मिलीं।
Father Daughter death in Sasaram: बिहार के सासाराम में पिता और बेटी की मौत हो गई। गुप्ता धाम जाने के दौरान रविवार को नहर में बाइक गिरने से आसाम राइफल्स के जवान राम प्रकाश राम और उनकी 17 वर्षीय बेटी सोनाली कुमारी दोनों डूब गए। हादसे के बाद दोनों की तलाश में पुलिस और स्थानीय गोताखोर जुटे रहे। सोमवार को पिता और पुत्री के शव अलग-अलग थाना क्षेत्रों में नहर से बरामद किए गए। एक साथ दो मौतों की खबर मिलते ही तिलई गांव में मातम पसर गया और परिजनों में कोहराम मच गया।
तिलई गांव निवासी रामप्रकाश राम आसाम राइफल्स में जवान थे और इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए थे। रविवार को वह अपनी बेटी सोनाली के साथ बाइक से गुप्ता धाम जाने के लिए निकले थे। संझौली थाना क्षेत्र में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। बाइक के नहर में गिरते ही दोनों गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही संझौली और नटवार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर में दोनों की तलाश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद सोमवार को राम प्रकाश राम का शव नटवार थाना क्षेत्र के विशम्भरपुर गांव के पास से बरामद किया गया। वहीं, सोनाली का शव सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के छोटकी अगरेड़ गांव के समीप नहर से मिला।
इकलौते बेटे की मौत, बुजुर्ग माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़
राम प्रकाश राम अपने माता-पिता के बुढ़ापे का सहारा थे। जनेश्वर राम के वह इकलौते पुत्र थे। बेटे की मौत की खबर से बुजुर्ग माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। राम प्रकाश राम की दो बेटियां थीं, जिनमें सोनाली भी हादसे में उनके साथ ही दुनिया से चली गई। पिता-पुत्री की एक साथ मौत से पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है।
यूनिट के जवान भी पहुंचे, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार
हादसे की जानकारी मिलने के बाद राम प्रकाश राम की यूनिट से भी जवानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किए जाने की बात बताई गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे ने एक ही झटके में परिवार से उसके सहारे और बेटी को छीन लिया, जिससे तिलई गांव का माहौल पूरी तरह गमगीन है। ग्रामीणों ने परिजनों के सरकारी मुआवजे की मांग की है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें