तीन लड़कों की दर्दनाक मौत पर कोहराम, अज्ञात वाहन ने क्रकेट खेल लौट रहे बच्चों को रौंद डाला

बिहार के दरभंगा में सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बिरौल-गंडोल मुख्य सड़क (एसएच-17) पर बुधवार देर शाम की घटना है। तीनों किशोर क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे। बिरौल थाना क्षेत्र के सोनपुर क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार तीनों किशोरों को कुचल दिया। तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों को सुपौल बाजार स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

तीनों किशोर होमगार्ड जवान बैजनाथ सहनी की बाइक पर सवार होकर अपने गांव से सुपौल बाजार की ओर जा रहे थे। रास्ते में सामने से आ रहे अनियंत्रित वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान बड़गांव थाना क्षेत्र के अखतवाड़ा गांव निवासी कैलाश सहनी के पुत्र अंकित कुमार (17), श्री सहनी के पुत्र पंकज कुमार सहनी (17) और जीवन सहनी के पुत्र विवेक कुमार (16) के रूप में हुई है।

अस्पताल में उमड़ी भीड़, मचा कोहराम हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन सुपौल बाजार स्थित अस्पताल पहुंच गए, जिससे वहां काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा। एक ही गांव के तीन किशोरों की मौत से अखतवाड़ा में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की।उधर मृत किशोरों के परिजनों का हादसे के बाद रो-रोकर बुरा हाल है।

वाहन की तलाश में जुटी पुलिस ­थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए डीएमसीएच भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की पहचान के लिए सघन जांच की जा रही है। जल्द चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बिरौल थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव के पास बुधवार की शाम सड़क हादसे में मौत के बाद किशोरों का शव उनके पैतृक गांव अखतबारा पहुंचते ही गांव में मातमी सन्नाटा छा गया। मृतक अंकित सहनी,विवेक व पंकज के परिजन के दहाड़ से मजबूती दिल वालों का कलेजा भी पसीज गया। एक साथ गांव में तीन शव पहुंचने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया

क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे ग्रामीण कैलाश सहनी ने बताया कि तीनों गांव के होनहार युवाओं में से थे। क्रिकेट मैच खेल कर वे तीनों युवक अंकित, विवेक व पंकज सुपौल बाजार की ओर से वे गंडौल बिरौल हाईवे निकले थे । रास्ते में बिरौल थाना क्षेत्र के सोनपुर ढाला के समीप उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें तीनों युवाओं की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते हीं अखतबारा गांव में मातमी सन्नाटा पसर गई।