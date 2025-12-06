साले की शादी में जीजा की दर्दनाक मौत, बाइक से जा रहा था बारात; हादसा कैसे हुआ

संक्षेप: मृतक की पहचान किशनगंज जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र धर्मगंज निवासी भोला साह के पुत्र मनोज साह के रूप में की गई। वह अपने साले की शादी में जा रहा था।

बिहार के पूर्णिया में बायसी थानाक्षेत्र के जनता के समीप बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। प्रत्यक्षदर्शायों ने बताया कि बायसी की ओर से तेज रफ्तार आ रही बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान किशनगंज जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र धर्मगंज निवासी भोला साह के पुत्र मनोज साह के रूप में की गई। इस हादसे के बाद शादी वाले घरों में मातम का माहौल छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परिजनों ने बताया कि वह बायसी थाना क्षेत्र मीनापुर पंचायत के बैरिया गांव से अमौर थाना क्षेत्र के खहरिया बाइक से सवार होकर साला का बरात जा रहा था। जाने के क्रम में अचानक स्टेट हाईवे 99 पर जनता मोड़ के निकट बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष शिव कुमार पासवान ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने दुर्घटनग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है।