साले की शादी में जीजा की दर्दनाक मौत, बाइक से जा रहा था बारात; हादसा कैसे हुआ

साले की शादी में जीजा की दर्दनाक मौत, बाइक से जा रहा था बारात; हादसा कैसे हुआ

संक्षेप:

मृतक की पहचान किशनगंज जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र धर्मगंज निवासी भोला साह के पुत्र मनोज साह के रूप में की गई। वह अपने साले की शादी में जा रहा था।

Dec 06, 2025 11:16 am ISTSudhir Kumar हिन्दुस्तान, बायसी, एक संवाददाता
बिहार के पूर्णिया में बायसी थानाक्षेत्र के जनता के समीप बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। प्रत्यक्षदर्शायों ने बताया कि बायसी की ओर से तेज रफ्तार आ रही बाइक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान किशनगंज जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र धर्मगंज निवासी भोला साह के पुत्र मनोज साह के रूप में की गई। इस हादसे के बाद शादी वाले घरों में मातम का माहौल छा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिजनों ने बताया कि वह बायसी थाना क्षेत्र मीनापुर पंचायत के बैरिया गांव से अमौर थाना क्षेत्र के खहरिया बाइक से सवार होकर साला का बरात जा रहा था। जाने के क्रम में अचानक स्टेट हाईवे 99 पर जनता मोड़ के निकट बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष शिव कुमार पासवान ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने दुर्घटनग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है।

सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार ने मारी ठोकर

एक अन्य घटना में बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत जानकीनगर थानाक्षेत्र के मधुबन चौक के समीप सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल युवकों का इलाज बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक की पहचान जानकीनगर थाना क्षेत्र के मधुबन वार्ड नंबर एक निवासी सिकंदर ऋषि पिता हीरो ऋषि तथा करण कुमार पिता शंभू कुमार यादव के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सिकंदर ॠषि मधुबन चौक के समीप सहरसा-पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग 107 को पार कर रहे थे। इसी दौरान मुरलीगंज से जानकीनगर की तरफ जा रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने ठोकर मार दी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
