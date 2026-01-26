7 साल के भाई और 4 वर्ष की बहन की दर्दनाक मौत, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में कैसे हुआ हादसा?

संक्षेप: एक वाहन से साइड लेने के क्रम में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई थी। बच्चे उसी में सवार थे।

बिहार के समस्तीपुर में एक परिवार के लिए सरस्वती पूजा उत्सव दर्दनाक बन गया। घर के दो बच्चों की विसर्जन के दौरान मौत हो गयी। मरने वाले सहोदर भाई-बहन थे। चकमेहसी थाना अंतर्गत शांति नदी पुल के निकट ट्रैक्टर पलट गया। अन्य दो गंभीर रूप से घायल गये। घायल को पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक भाई बहन की पहचान चकमेहसी भूसकौल निवासी उमाशंकर ठाकुर के सात वर्षीय पुत्र अभिराज और चार वर्षीय पुत्री अनुष्का के रूप में हुई। ट्रैक्टर पलटने की खबर से समूचे पंचायत में कोहराम मच गया।

आनन फानन में लोग घटना स्थल की ओर दौड़े। इधर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणें ने जेसीबी की मदद से दबे सभी बच्चे को बाहर निकाला। उनमें दो बच्चे दम तोड़ चुके थे। वहीं दो को कल्याणपुर पीएचसी भेजा गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों जख्मी बच्चों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

स्थानीय लोगों की माने तो एक वाहन से साइड लेने के क्रम में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई थी। बच्चे उसी में सवार थे। जख्मी बच्चे भी उसी गांव के विजय त्रिवेदी और ठंडी राम के पुत्र बताए गए हैं। उन्हें सदर अस्पताल समस्तीपुर भेजा गया है।