7 साल के भाई और 4 वर्ष की बहन की दर्दनाक मौत, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में कैसे हुआ हादसा?

7 साल के भाई और 4 वर्ष की बहन की दर्दनाक मौत, सरस्वती प्रतिमा विसर्जन में कैसे हुआ हादसा?

संक्षेप:

एक वाहन से साइड लेने के क्रम में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई थी। बच्चे उसी में सवार थे।

Jan 26, 2026 12:20 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के समस्तीपुर में एक परिवार के लिए सरस्वती पूजा उत्सव दर्दनाक बन गया। घर के दो बच्चों की विसर्जन के दौरान मौत हो गयी। मरने वाले सहोदर भाई-बहन थे। चकमेहसी थाना अंतर्गत शांति नदी पुल के निकट ट्रैक्टर पलट गया। अन्य दो गंभीर रूप से घायल गये। घायल को पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मृतक भाई बहन की पहचान चकमेहसी भूसकौल निवासी उमाशंकर ठाकुर के सात वर्षीय पुत्र अभिराज और चार वर्षीय पुत्री अनुष्का के रूप में हुई। ट्रैक्टर पलटने की खबर से समूचे पंचायत में कोहराम मच गया।

आनन फानन में लोग घटना स्थल की ओर दौड़े। इधर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणें ने जेसीबी की मदद से दबे सभी बच्चे को बाहर निकाला। उनमें दो बच्चे दम तोड़ चुके थे। वहीं दो को कल्याणपुर पीएचसी भेजा गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों जख्मी बच्चों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

स्थानीय लोगों की माने तो एक वाहन से साइड लेने के क्रम में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई थी। बच्चे उसी में सवार थे। जख्मी बच्चे भी उसी गांव के विजय त्रिवेदी और ठंडी राम के पुत्र बताए गए हैं। उन्हें सदर अस्पताल समस्तीपुर भेजा गया है।

थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर पर सवार होकर सभी लोग नदी में मां की प्रतिमा का विसर्जन करने गये थे। विसर्जन से लौटने के समय ये घटना हुई। जिसमें दो बच्चे की मौत हो गई। वहीं दो गंभीर रूप से जख्मी है। दोनों मृतक का शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर से दबने वाले बच्चे सहित अन्य लोग चकमेहसी पंचायत के बताए गए है। घटना की सूचना पर सदर इंस्पेक्टर नीरज, सीओ शशि रंजन भी मौके पर पहुंचे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
