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पटना में गंगा नहाते 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, एक दूसरे को बचाने में गई जान; 2 जिंदा निकाले गए

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पांच बच्चे अपने परिजनों को बताए बिना गंगा नदी में नहाने चले गए। नहाने के दौरान गहराई में चले जाने के कारण पीयूष डूबने लगा। उसे बचाने के लिए तेज आगे बढ़ा। वहीं प्रिंस भी मौजूद था जो बचाने के लिए पहुंच गया। तीनों बच्चों ने एक दूसरे को पकड़ लिया जिससे सभी डूब गए।

पटना में गंगा नहाते 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, एक दूसरे को बचाने में गई जान; 2 जिंदा निकाले गए

Bihar News: बिहार के पटना में गंगा नदी में स्नान करते समय तीन किशोरों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई। कुल पांच बच्चे डूबे थे जिनमें से तीन की मौत हो गई। दो बच्चों को स्थानीय लोगों ने जिंदा निकाल लिया। घटना पटना के दानापुर इलाके की है। घटना से इलाके में चीख पुकार मच गई है। तीनों बच्चों के परिजनों को सरकारी मुआवजा देने की मांग की गई है। पुलिस ने तीनों लड़कों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना पटना के दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित हेतनपुर घाट पर की है। मरने वाले बच्चों की पहचान हो गई है। इनमें धर्मवीर राय के 10 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार, सत्येंद्र राय के पुत्र तेज कुमार और अमिताभ बच्चन राय के पुत्र प्रिंस कुमार शामिल हैं। हादसे की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। अपने बच्चों के शव देखकर परिवार के लोगों की चीख-पुकार से अस्पताल परिसर गमगीन हो उठा। परिजनों का दर्द देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

जानकारी के मुताबिक पांच बच्चे अपने परिजनों को बताए बिना गंगा नदी में नहाने चले गए। नहाने के दौरान गहराई में चले जाने के कारण पीयूष डूबने लगा। उसे बचाने के लिए तेज आगे बढ़ा। वहीं प्रिंस भी मौजूद था जो बचाने के लिए पहुंच गया। तीनों बच्चों ने एक दूसरे को पकड़ लिया जिससे सभी डूब गए। दो लड़के तुरंत पानी से बाहर निकल गए। वे डूब रहे थे पर जोर लगाकर पानी से बाहर निकलने में कामयाब रहे।

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इन दोनों लड़कों ने भागकर परिजनों को जानकारी दी। तबतक स्थानीय लोगों जब बच्चों को नदी से निकाला गया। तीसरा भी निकाला गया। तीनों को अनुंडल अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मरा हुए घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि निकाले जाने के बाद भी उनकी सांसें चल रही थीं। अस्पताल के रास्ते में तीनों ने दम तोड़ दिया।

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अंचलाधिकारी चंदन कुमार और शाहपुर थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिंह मौके पर पहुंचेअस्पताल पहुंचे। अंचलाधिकारी ने बताया कि मृतक बच्चों के परिजनों को तत्काल 20-20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत के तहत सरकार की ओर से मिलने वाली अन्य सहायता राशि की प्रक्रिया भी आगे पूरी की जाएगी। उन्होंने परिजनों से इस दुख की घड़ी में जिला प्रशासन उनके साथ है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अन्य प्रकार की सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

स्थानीय विधायक सह कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने इस घटना पर काफी दुख जताया है। कहा है कि वे पटना में नहीं हैं। आते ही परिजनों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने पीड़ित परिवार से धैर्य धारण करने का आग्रह किया है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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