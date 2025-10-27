Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTragic accident on Chhath two brothers drown in a pond during Arghya in Purnia family mourns
छठ पर दर्दनाक हादसा; पूर्णिया में अर्घ्य के दौरान 2 भाईओं की तालाब में डूबकर मौत, परिवार में मातम

छठ पर दर्दनाक हादसा; पूर्णिया में अर्घ्य के दौरान 2 भाईओं की तालाब में डूबकर मौत, परिवार में मातम

संक्षेप: सत्यम कुमार छठ पोखर घाट पर गया था। संध्याकालीन अर्घ्य के दौरान जैसे ही शिवम फल से भरा सूप अपनी मां को देने बढ़ाया कि अचानक उसका पैर तालाब में फिसल गया वह गहरे पानी में समाने लगा। इतना देखते ही सत्यम उसे बचाने कूदा कि दोनों गहरे पानी में समा गए और गुम हो गए।

Mon, 27 Oct 2025 10:28 PMsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान संवाददाता, पूर्णिया
share Share
Follow Us on

छठ महापर्व के दौरान पूर्णिया में दर्दनाक हादसा हो गया। जब अर्घ्य के दौरान दो किशोरों की तालाब में डूबकर मौत हो गयी। तालाब में दोनों के डूबने से छठ घाट पर अफरा- तफरी मच गई। रिश्ते में दोनों ममेरे- फुफेरे भाई थे। घटना सहायक थाना के ततमा टोला छठ पोखर घाट की है। मृतकों की पहचान छठ पोखर पंचवटी कॉलोनी निवासी सत्यम कुमार (17) एवं शिवम कुमार (15) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सत्यम के घर के आसपास ही उसके मामा का घर है, जहां उसकी मामी ने छठ व्रत कर रखा था।

अपने परिवार के साथ सत्यम कुमार छठ पोखर घाट पर गया था। संध्याकालीन अर्घ्य के दौरान जैसे ही शिवम फल से भरा सूप अपनी मां को देने बढ़ाया कि अचानक उसका पैर तालाब में फिसल गया वह गहरे पानी में समाने लगा। इतना देखते ही सत्यम उसे बचाने कूदा कि दोनों गहरे पानी में समा गए और गुम हो गए। स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को तालाब से निकाला।

ये भी पढ़ें:छठ पर पसरा मातम; भागलपुर में घाट पर नहा रहे 4 बच्चों की डूबने से मौत,मचा हाहाकार
ये भी पढ़ें:पापा की हत्या की साजिश हो रही, मुन्ना शुक्ला को भागलपुर भेजने पर बिफरीं शिवानी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पुलिस और परिजनों ने दोनों को जीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गयी। सहायक खजांची थानाध्यक्ष पुरूषोत्तम कुमार ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया। इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।