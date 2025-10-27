छठ पर दर्दनाक हादसा; पूर्णिया में अर्घ्य के दौरान 2 भाईओं की तालाब में डूबकर मौत, परिवार में मातम

संक्षेप: सत्यम कुमार छठ पोखर घाट पर गया था। संध्याकालीन अर्घ्य के दौरान जैसे ही शिवम फल से भरा सूप अपनी मां को देने बढ़ाया कि अचानक उसका पैर तालाब में फिसल गया वह गहरे पानी में समाने लगा। इतना देखते ही सत्यम उसे बचाने कूदा कि दोनों गहरे पानी में समा गए और गुम हो गए।

छठ महापर्व के दौरान पूर्णिया में दर्दनाक हादसा हो गया। जब अर्घ्य के दौरान दो किशोरों की तालाब में डूबकर मौत हो गयी। तालाब में दोनों के डूबने से छठ घाट पर अफरा- तफरी मच गई। रिश्ते में दोनों ममेरे- फुफेरे भाई थे। घटना सहायक थाना के ततमा टोला छठ पोखर घाट की है। मृतकों की पहचान छठ पोखर पंचवटी कॉलोनी निवासी सत्यम कुमार (17) एवं शिवम कुमार (15) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि सत्यम के घर के आसपास ही उसके मामा का घर है, जहां उसकी मामी ने छठ व्रत कर रखा था।

अपने परिवार के साथ सत्यम कुमार छठ पोखर घाट पर गया था। संध्याकालीन अर्घ्य के दौरान जैसे ही शिवम फल से भरा सूप अपनी मां को देने बढ़ाया कि अचानक उसका पैर तालाब में फिसल गया वह गहरे पानी में समाने लगा। इतना देखते ही सत्यम उसे बचाने कूदा कि दोनों गहरे पानी में समा गए और गुम हो गए। स्थानीय गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को तालाब से निकाला।