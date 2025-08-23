पटना में दर्दनाक हादसा, हाइवा और ऑटो की टक्कर में 8 की मौत; 4 की हालत गंभीर

पटना में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में चार लोग जख्मी भी हो गए। मरने वालों में कई महिलाएं भी शामिल हैं।

बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से है जहां शनिवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में चार लोग जख्मी भी हो गए। मरने वालों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है जबकि मृतकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। घटना पटना सिटी की है। पुलिस छानबीन कर रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना के शिकार लोग नालंदा के रहने वाले थे।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में मरने वालों में पांच महिलाएं शामिल हैं। हदसा शाहजहांपुर के दनियावां हिलसा स्टेट हाईवे 4 पर सिगरियावा स्टेशन के पास हुआ। सभी घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। ये लोग नालंदा के रेरा मलामा गांव के निवासी थे। एक ऑटो पर सवार होकर पटना आए हुए थे। जानकारी के मुताबिक उन्हें गंगा स्नान करना था और इसके लिए फतुहा जा रहे थे।