Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रिकॉर्ड तोड़ना है तो.., स्टार IPL खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का पोस्टर चर्चा में, ट्रैफिक पुलिस ने दिया खास मैसेज

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाताा, मुजफ्फरपुर
share

यातायात पुलिस की ओर से जारी पोस्टर में वैभव सूर्यवंशी की छक्का जड़ते तस्वीर के साथ लिखा है ‘रिकॉर्ड तोड़ना है तो खेल मैदान में तोड़ो, सड़क पर यातायात नियम नहीं।’ यातायात पुलिस की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि ‘स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ा तो जा सकती है जान।’

रिकॉर्ड तोड़ना है तो.., स्टार IPL खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का पोस्टर चर्चा में, ट्रैफिक पुलिस ने दिया खास मैसेज

आईपीएल के धुंआधार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब सोशल मीडिया पर युवाओं को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यातायात पुलिस ने वैभव की तस्वीर वाला पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो खूब वायरल हो रहा है। यातायात पुलिस की ओर से जारी पोस्टर में वैभव सूर्यवंशी की छक्का जड़ते तस्वीर के साथ लिखा है ‘रिकॉर्ड तोड़ना है तो खेल मैदान में तोड़ो, सड़क पर यातायात नियम नहीं।’ यातायात पुलिस की ओर से यह भी चेतावनी दी गई है कि ‘स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ा तो जा सकती है जान।’

बिहार पुलिस की ओर से इस पोस्टर को ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया गया है। हालांकि, ट्रैफिक जागरूकता के लिए वैभव सूर्यवंशी को पुलिस की ओर से ब्रांड एंबेसडर नहीं बनाया है। उनके आईपीएल के एक सीजन में 65 छक्के के रिकॉर्ड और युवाओं में उनके बढ़ते क्रेज के कारण पोस्टर बनाए गए हैं।

vaibhav suryavanshi poster

पोस्ट से युवाओं को सीधे जोड़ने की पहल

बिहार पुलिस ने आईपीएल के बड़े खिलाड़ी की तस्वीर का इस्तेमाल कर युवाओं को ट्रैफिक नियम को लेकर जोड़ा है। वैभव सूर्यवंशी के फैन फॉलोइंग को देखते हुए यातायात पुलिस ने उन्हें जागरूकता अभियान का चेहरा बनाया है। पोस्टर में हेलमेट पहनने, स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने और सिग्नल तोड़कर ओवरटेक न करने की अपील की गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर ये पोस्टर तेजी से शेयर हो रहे हैं।

यूजर्स कमेंट कर पुलिस की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। कई युवाओं ने कमेंट किया कि अपने फेवरेट क्रिकेटर को देखकर वे अब ट्रैफिक नियम जरूर फॉलो करेंगे। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार ओवर स्पीड के कारण सड़क हादसों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। युवाओं में बाइक स्टंट और ओवरस्पीडिंग का क्रेज रोकने के लिए ही क्रिकेटर के जरिए मैसेज दिया जा रहा है।

वैभव पर क्या बोला BCCI

इधर आईपीएल 2026 में रिकॉर्ड 776 रन और पुरस्कारों की झड़ी लगाने वाले 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर उन्हें तत्काल राष्ट्रीय टीम में ‘एंट्री’ की बहस तेज हो गई है। हालांकि बीसीसीआई ने साफ संकेत दिया है कि वह इस असाधारण प्रतिभा को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है। बोर्ड सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि 15 वर्षीय बल्लेबाज का भविष्य बेहद उज्ज्वल है और बीसीसीआई उसे क्रिकेट के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए हरसंभव मदद करेगा।

वहीं, फाइनल मुकाबले के बाद मैदान पर मौजूद वैभव ने कहा, मैं अगले सीजन में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। मैंने सीखा है कि हर समय आक्रमण नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों और टीम की जरूरत के हिसाब से भी खेलना पड़ता है।' बिहार का यह किशोर बल्लेबाज आईपीएल इतिहास का सबसे कम उम्र का ऑरेंज कैप विजेता बना है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।