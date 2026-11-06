ट्राफिक ई-चालान भरने के लिए ऑफिस जाने का झंझट खत्म, घर बैठे पेमेंट का डेट फाइनल

अब वाहन मालिक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग सहित अपनी पसंद के डिजिटल पेमेंट एप के माध्यम से ट्रैफिक चालान की राशि जमा कर सकेंगे। परिवहन विभाग इसकी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जारी होने वाले ई-चालान के भुगतान की प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक बनाई जा रही है। अब वाहन मालिक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग सहित अपनी पसंद के डिजिटल पेमेंट एप के माध्यम से ट्रैफिक चालान की राशि जमा कर सकेंगे। परिवहन विभाग इसकी तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है। इसके लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

नई व्यवस्था 16 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। परिवहन विभाग में गुरुवार को बीबीपीएस प्लेटफॉर्म को प्रयोग करके दिखाया गया। इस दौरान निर्धारित समय सीमा के अंदर लाइव करने तथा डिजिटल भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस प्लेटफॉर्म को परिवहन विभाग की डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने के लिए एनआईसी के माध्यम से एपीआई इंटीग्रेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि प्लेटफॉर्म की टेस्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके लाइव होने के बाद वाहन चालक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सहित विभिन्न डिजिटल पेमेंट एप के माध्यम से अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान कर सकेंगे।

परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि परिवहन सेवाओं को तकनीक आधारित, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाना प्राथमिकता है। अब चालान जमा करने के लिए किसी कार्यालय या निर्धारित पोर्टल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। घर बैठे भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। हमारा लक्ष्य है कि परिवहन विभाग की अधिक से अधिक सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर नागरिकों को सरल, त्वरित और पारदर्शी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

नये सिस्टम के कई लाभ ● नई व्यवस्था शुरू होने के बाद ट्रैफिक चालान का भुगतान करने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा।

● पसंदीदा डिजिटल पेमेंट एप के माध्यम से आसानी से चालान की राशि जमा कर सकेंगे।

● इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शी और समय की बचत करने वाली बनेगी।

● इस प्लेटफॉर्म से परिवहन विभाग की पेमेंट से संबंधित अन्य सेवाओं को भी जोड़ा जाएगा।

● राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने कहा कि एक ही प्लेटफॉर्म से सुविधा होगी।