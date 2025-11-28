ट्रैफिक डीएसपी की गाड़ी का कट गया चालान, हनक दिखाने में फंसे बिहार पुलिस के अफसर; FIR भी हो सकता है

संक्षेप: सासाराम के पोस्ट ऑफिस पर ट्रैफिक डीएसपी नवादा के वाहन से छात्रा जख्मी हो गई थी। अब इस मामले में नवादा ट्रैफिक डीएसपी के निजी वाहन को यातायात पुलिस द्वारा जब्त कर चालान किया गया है। उक्त वाहन में पलिस लोगो के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल के कारण चालान किया गया है।

बिहार के सासाराम में पुलिस ने अपने ही विभाग के अधिकारी के करतूत के खिलाफ एक्शन ले लिया। नवादा के ट्रैफिक डीएसपी के निजी वाहन पर रोहतास के यातायात पुलिस द्वारा चलान काट दिया गया। पुलिस का हनक दिखाने के लिए उन्होंने निजी वाहन पर पुलिस का बोर्ड लगा रखा था। इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस से बड़े अफसर की गाड़ी का चालान कट जाने से चर्चा का बाजार गर्म है।

जिला पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सासाराम के पोस्ट ऑफिस पर ट्रैफिक डीएसपी नवादा के वाहन से छात्रा जख्मी हो गई थी। अब इस मामले में नवादा ट्रैफिक डीएसपी के निजी वाहन को यातायात पुलिस द्वारा जब्त कर चालान किया गया है। उक्त वाहन में पलिस लोगो के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल के कारण चालान किया गया है। बताया गया कि कि यदि पीड़ित छात्रा के अभिभावक के द्वारा आवेदन दिया जाता है तो जब्त वाहन पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई है कि अपने निजी वाहन पर सरकारी प्रतीक, चिन्ह या लोगो का उपयोग ना करें। अन्यथा पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर गुरुवार दोपहर वाहन की चपेट में आने से छात्रा घायल हो गई थी। वाहन पर पुलिस लिखा था। गाड़ी चालक घटना के बाद फरार होने की कोशिश में था। लेकिन, लोगों द्वारा उसे पकड़ लिया गया।