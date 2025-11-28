Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTraffic DSP vehicle fined Bihar Police officer caught showing off power FIR may also be filed
ट्रैफिक डीएसपी की गाड़ी का कट गया चालान, हनक दिखाने में फंसे बिहार पुलिस के अफसर; FIR भी हो सकता है

ट्रैफिक डीएसपी की गाड़ी का कट गया चालान, हनक दिखाने में फंसे बिहार पुलिस के अफसर; FIR भी हो सकता है

संक्षेप:

सासाराम के पोस्ट ऑफिस पर ट्रैफिक डीएसपी नवादा के वाहन से छात्रा जख्मी हो गई थी। अब इस मामले में नवादा ट्रैफिक डीएसपी के निजी वाहन को यातायात पुलिस द्वारा जब्त कर चालान किया गया है। उक्त वाहन में पलिस लोगो के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल के कारण चालान किया गया है।

Fri, 28 Nov 2025 06:07 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार के सासाराम में पुलिस ने अपने ही विभाग के अधिकारी के करतूत के खिलाफ एक्शन ले लिया। नवादा के ट्रैफिक डीएसपी के निजी वाहन पर रोहतास के यातायात पुलिस द्वारा चलान काट दिया गया। पुलिस का हनक दिखाने के लिए उन्होंने निजी वाहन पर पुलिस का बोर्ड लगा रखा था। इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस से बड़े अफसर की गाड़ी का चालान कट जाने से चर्चा का बाजार गर्म है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिला पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सासाराम के पोस्ट ऑफिस पर ट्रैफिक डीएसपी नवादा के वाहन से छात्रा जख्मी हो गई थी। अब इस मामले में नवादा ट्रैफिक डीएसपी के निजी वाहन को यातायात पुलिस द्वारा जब्त कर चालान किया गया है। उक्त वाहन में पलिस लोगो के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल के कारण चालान किया गया है। बताया गया कि कि यदि पीड़ित छात्रा के अभिभावक के द्वारा आवेदन दिया जाता है तो जब्त वाहन पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई है कि अपने निजी वाहन पर सरकारी प्रतीक, चिन्ह या लोगो का उपयोग ना करें। अन्यथा पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर गुरुवार दोपहर वाहन की चपेट में आने से छात्रा घायल हो गई थी। वाहन पर पुलिस लिखा था। गाड़ी चालक घटना के बाद फरार होने की कोशिश में था। लेकिन, लोगों द्वारा उसे पकड़ लिया गया।

तब गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने खुद को नवादा का ट्रैफिक डीएसपी बताया। इसके बाद उसी वाहन के द्वारा बच्ची को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा दिखा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस ने जांच की तो सच्चाई उजागर हुई। ट्रैफिक डीएसपी के निजी वाहन पर चालान काट दिया गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।