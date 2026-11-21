पुलिस अधिकारियों को आवागमन मार्गों, कार्यक्रम स्थल और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

पटना, वरीय संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार के बिहार दौरे को लेकर पटना पुलिस अलर्ट मोड मे है। शहर में स्टेशनों और सड़क पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर लगातार जांच चल रही है। पुलिस गंगा में नाव से लगातार गश्त कर रही है। वैशाली और पटना से लगती सीमा पर खासी चौकसी है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पटना एयरपोर्ट पर पुलिस का सख्त पहरा है।

वाहन चालक आज हवाई अड्डे की ओर जाने से बचें प्रधानमंत्री दौरे को देखते हुए यातायात में बदलाव किया गया है। कई मार्ग शनिवार सुबह 10 बजे से बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट पर वापसी के बाद यातायात सामान्य होगा। यातायात पुलिस ने चालकों से हवाई अड्डा, शहीद पीरअली मार्ग, हार्डिंग रोड, अटल पथ, दीघा गोलम्बर, जेपी गंगा पथ पर न जाने की अपील की है।

इस दौरान अशोक राजपथ या नेहरू पथ इत्यादि का प्रयोग वैकल्पिक मार्ग के रूप में करें। करीब एक बजे पीएम के एयरपोर्ट पर आने की संभावना है। इसके आधा घंटा पहले तक हवाई यात्री एयरपोर्ट पर आ-जा सकेंगे।

इन मार्गों से जा सकेंगे कार्यक्रम स्थल कार्यक्रम में शामिल होने वाले वाहनों के लिए अलग व्यवस्था है। इसके तहत दीदारगंज गोलम्बर से कच्ची दरगाह पुल के नीचे से विपरीत दिशा रैंप होकर कच्ची दरगाह छह लेन पुल के ऊपर पूर्वी लेन से कार्यक्रम स्थल तक वाहनों का परिचालन होगा। इसके अलावा वैकल्पिक मार्ग के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले निजी और छोटे वाहन पटना से गांधी सेतु मार्ग तथा पटना से जेपी सेतु मार्ग से जा सकेंगे।

भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित शुक्रवार रात 10 बजे से कच्ची दरगाह छह लेन से बनारसी चौक (वैशाली) के लिए भारी एवं व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश शनिवार को कार्यक्रम समाप्ति तक प्रतिबंधित किया गया है। शुक्रवार की रात्रि 10 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक दीदारगंज गोलम्बर से कच्ची दरगाह छह लेन पुल के ऊपर पश्चिमी लेन में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद है।

वरीय पदाधिकारी ऐक्शन में पुलिस अधिकारियों को आवागमन मार्गों, कार्यक्रम स्थल और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान तमाम वरीय अधिकारी भी सक्रिय रहेंगे। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि अटल पथ और जेपी गंगा पथ पर भी पुलिस मुस्तैद है। यहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। अटल पथ और जेपी गंगा पथ को जोड़ने वाले रास्तों को बांस-बल्लों से घेर दिया गया है। उन जगहों पर पुलिस जवान मुस्तैद रहेंगे।

पुलिस पदाधिकारी और कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए पटना जंक्शन, राजेंद्रनगर टर्मिनल एवं गुलजारबाग समेत जिले के तमाम स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टेशनों पर पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। स्टेशनों एवं प्लेटफॉर्मों पर सघन जांच, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी, जांच की जा रही है।

बीसैप के जवान भी उतारे पटना जिले की सीमा पर खासी चौकसी बरती जा रही है। सीमावर्ती जिलों से पटना आने वाले वाहनों की गहन जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा में पटना पुलिस के साथ बीसैप के जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया।

होटल-धर्मशाला में सत्यापन होटलों, धर्मशाला और गेस्ट हाउस और ठहरने वालों का पुलिस सत्यापन कर रही है। होटल मालिको को हिदायत दी गई है कि संदिग्ध लोगों की सूचना तत्काल दें।

सीसीटीवी से रखी जा रही नजर सीसीटीवी कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी, आरपीएफ के साथ समन्वय तथा डॉग स्क्वॉड की सहायता से रेलवे परिसरों की जांच की हिदायत दी गई है। यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कहा गया कि लावारिस वस्तु को हाथ नहीं लगाएं। सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर संपर्क करें।