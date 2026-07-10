मेट्रो निर्माण के दौरान पटना में कैसी होगी ट्राफिक व्यवस्था? यातायात पुलिस बना रही खास प्लान

आयकर गोलंबर से जू के बीच अलग-अलग इलाके में नेहरू पथ के आधे हिस्से पर दोनों लेन की गाड़ियां चलेंगी। वाहनों के दबाव और लोगों की परेशानी को देखते हुए यातायात पुलिस यह योजना बना रही है।

Patna Metro News: बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान आम लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं हो उसकी व्यवस्था की जा रही है। आयकर गोलंबर से जू के बीच अलग-अलग इलाके में नेहरू पथ के आधे हिस्से पर दोनों लेन की गाड़ियां चलेंगी। वाहनों के दबाव और लोगों की परेशानी को देखते हुए यातायात पुलिस यह योजना बना रही है। इससे मेट्रो का काम भी चलता रहेगा। इसके साथ ही वाहनों का परिचालन भी होता रहेगा।

औसतन 30 मीटर की जगह 15 मीटर चौड़ाई वाली सड़क पर गाड़ियां चलेंगी। दोनों तरफ के यातायात संचालन के लिए बीच में अस्थाई डिवाइडर से सड़क की दो लेन बनेगी। नेहरू पथ के उत्तर दिशा में निर्माण होने पर दूसरी ओर के करीब आधे हिस्से पर गाड़ियां दौड़ेंगी। वहीं दक्षिण में निर्माण कार्य होगा तो इसी तर्ज पर सड़क के उत्तरी हिस्से में वाहनों का परिचालन होगा। इस संबंध में यातायात पुलिस की गुरुवार को मेट्रो निर्माण करने वाली एजेंसी के साथ अहम बैठक हुई।

ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने बताया कि पटना में यातायात को सुचारु रखने की योजना तैयार कर ली गई है। इसे अब नगर विकास विभाग के पास भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में भूमिगत निर्माण के कार्य में कम से कम दो साल लगेंगे। जू के गेट नंबर एक से आयकर गोलंबर के बीच अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि मेट्रो निर्माण कार्य से आम जनों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो।

डायवर्जन की थी योजना नेहरु पथ पर मेट्रो का निर्माण होना है। इसके लिए टनल बनाने वाली मशीन के प्रवेश सहित निर्माण के लिए पहले नेहरू पथ पर यातायात डायवर्जन की योजना थी। लेकिन वाहनों के दबाव और परेशानी को देखते हुए योजना स्थगित कर दी गई। बगैर डायवर्जन के ही मानव बल के सहारे ट्रैफिक को स्मूथ रखने का प्रयास किया जा रहा है।