बिहार के समस्तीपुर में जहरीली शराब का कहर; पिता की मौत, बेटे के आंखों की रोशनी गई

संक्षेप: समस्तीपुर जिले में जहरीली शराब के सेवन के बाद पिता की जान चली गई, जबकि बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है। मृतक की पत्नी के थाने में शिकायत करने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। शराब बेचने वाला धंधेबाज फरार है।

शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड सामने आया है। समस्तीपुर जिले के सरायरंजन में एक शख्स की शराब पीने के बाद मौत हो गई, जबकि उसके बेटे के आंखों की रोशनी चली गई है। घटना का खुलासा तब हुआ, जब घर की बहू ने पुलिस के पास पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मुसारीघरारी थाने में आवेदन दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी और एसडीओ ने बुधवार को गांव पहुंचकर घटना का जायजा लिया और जांच के निर्देश दिए। एएसपी संजय पांडेय ने बताया कि एफएसएल टीम घटना की जांच करेगी और रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मृतक की पहचान मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग गांव के वार्ड-12 में शराब पीने से अधेड़ बालेश्वर साह (60) के रूप में हुई है। बताया जा रहा कि परिजन ने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। वहीं, बालेश्वर के बेटे बबलू कुमार साह (36) की दोनों आंख की रोशनी चली गई है।

बबलू और परिजन ने पुलिस को बताया कि 1 जनवरी की शाम गांव के शराब धंधेबाज अरविंद कुमार साह उर्फ बंठा से 4 बोतल शराब मंगवाई गई थी। पिता-पुत्र दोनों ने 3 बोतल शराब पी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने पहले स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराया।

सुधार नहीं होने पर 3 जनवरी को उन्हें समस्तीपुर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान बालेश्वर साह की मौत हो गई। बबलू के मुताबिक गंभीर स्थिति में उन्हें पटना रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई है।