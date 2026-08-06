बिहार: नालंदा में रोपवे ठप होने से हवा में लटके रहे पर्यटक, बिजली कड़कने से बिगड़ा इंजन; हड़कंप
नालंदा में कई पर्यटकों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब रोपवे में खराबी आने के बाद वो हवा में लटके रहे। बताया जा रहा है कि बिजली कड़कने से यह खराबी आई थी। हवा में अटकने के बाद पर्यचक शोरगुल मचाने लगे और वहां अफरातफरी मच गई।
बिहार के पर्यटक नगरी नालंदा जिले के रत्नागिरि पर बने विश्व शांति स्तूप तक जाने वाले आठ सीटर रोपवे में मंगलवार की शाम तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी खराबी आने के बाद चार केबिन में 16 पर्यटक फंस गये। इनमें अधिकतर कांवरिये थे। करीब आधा घंटा तक केबिन में फंसे कांवरियों की सांसें हलक में अटकी रहीं। बाद में दूसरा इंजन चालू कर पर्यटकों को सकुशल नीचे उतारा गया। प्रबंधन की मानें तो आकाशीय बिजली कड़कने के कारण इंजन का एक भाग जल गया था। पर्यटक काफी देर तक हवा मं लटके रहे। रोपवे में खराबी आने के बाद हड़कंप मच गया।
घटना, शाम में करीब पांच बजे हुई। उस समय तक पर्यटकों को शांति स्तूप तक ले जाने का काम बंद कर दिया गया था। सिर्फ ऊपर से पर्यटकों को नीचे लाया जा रहा था। इस वजह से 18 में से मात्र चार केबिन में ही पर्यटक थे। अचानक तेज आवाज के साथ बिजली चमकी और इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। रोपवे बंद हो गया। अचानक रोपवे रुकने के बाद केबिन में फंसे श्रद्धालु शोरगुल करने लगे। अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गयी।
वैकल्पिक इंजन को किया चालू : प्रबंधक
रोपवे प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि वज्रपात के कारण इंजन में खराबी आयी है। इसके बाद वैकल्पिक इंजन को चालू कर रोपवे का संचालन शुरू किया गया और पर्यटकों को सकुशल नीचे उतार लिया गया। खराबी की जांच और दूसरे इंजन को चालू करने में आधा घंटा लगा। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां बिजली गिरने की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त व ठोस इंतजाम किये गये हैं। इसी वजह से परिचालन रुकने की घटनाएं नहीं होती हैं।
मुख्य बातें-:
● हलक में अटकी रहीं कांवरियों की सांसें
● बिजली कड़कने के कारण जल गया इंजन का एक भाग
● आधे घंटे बाद दूसरे इंजन को चालू कर उतारा गया नीचे