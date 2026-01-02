वैशाली में पिकनिक मनाने आए युवक की हत्या, पैर पर कार चढ़ाने से हुआ था झगड़ा

संक्षेप: छपरा के भेल्दी से घूमने आए एक पर्यटक की वैशाली में हत्या कर दी गई। पर्यटकों के एक समूह की स्थानीय युवकों से झड़प हो गई थी। पैर पर कार चढ़ाने पर हुआ झगड़ा मारपीट में बदल गया।

बिहार के वैशाली में पिकनिक मनाने आए एक युवक हत्या कर दी गई। सारण (छपरा) जिले के भेल्दी से कुछ युवक नए साल के मौके पर पिकनिक मनाने वैशाली पहुंचे। इस दौरान पैर पर कार चढ़ाने के विवाद में उनका स्थानीय युवकों के साथ झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग जख्मी हुए हैं। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है।

मृतक की पहचान लाल बहादुर राम के रूप में हुई है। वह सारण जिले के भेल्दी का रहने वाला था। अहले सुबह 3 बजे वैशाली पुलिस हाजीपुर के सदर अस्पताल में शव लेकर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया या। परिजन ने मारपीट के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर के लिए अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।