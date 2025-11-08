बिहार चुनाव के पहले चरण में कुल 65.08 प्रतिशत मतदान, किसी भी बूथ पर नहीं होगी रिपोलिंग

संक्षेप: Bihar Election Voter Turnout 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है। पहले फेज में सभी 121 विधानसभा सीटों पर किसी भी उम्मीदवार या पार्टी की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई और रिपोलिंग की मांग भी नहीं हुई।

Bihar Election Voter Turnout 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान का फाइनल आंकड़ा आ गया है। चुनाव आयोग के अनुसार पहले फेज में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 65.08 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो कि रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर जिले में 71.81 प्रतिशत और सबसे कम पटना जिले में 59.02 फीसदी मतदान हुआ। खास बात यह है कि पहले चरण के चुनाव में कहीं भी किसी भी पार्टी या उम्मीदवार ने शिकायत नहीं की और किसी भी सीट पर रिपोलिंग (पुनर्मतदान) नहीं होगी।

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से शुक्रवार रात को जारी बयान के अनुसार पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद सभी ईवीएम को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रॉन्ग रूम में सील कर सुरक्षित रख दिया गया है। अब 14 नवंबर को मतगणना के दिन ही इन्हें खोला जाएगा।

मतदान में 8 फीसदी तक बढ़ोतरी चुनाव आयोग के अनुसार, इस बार विधानसभा चुनाव में 2020 के मुकाबले 7.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान 57.29 प्रतिशत दर्ज किया गया था। वहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में भी 56.28 प्रतिशत वोटिंग ही हुई थी, जो इस बार विधानसभा चुनाव में पहले फेज के मुकाबले 8.8 फीसदी कम है।

किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं होगा चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद सभी 121 विधानसभा सीटों में रिटर्निंग अधिकारियों और जनरल ऑब्जर्वरों की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें 455 उम्मीदवारों और उनके पोलिंग एजेंटों ने भी हिस्सा लिया। जांच के बाद, पहले चरण में किसी भी पोलिंग बूथ पर कोई विसंगति या कदाचार की शिकायत नहीं पाई गई और पुनर्मतदान यानी रिपोलिंग की सिफारिश नहीं की गई।