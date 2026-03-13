Hindustan Hindi News
समस्तीपुर में लाश का मिला धड़, सिर खोज रही पुलिस; युवक की हत्या से सनसनी

Mar 13, 2026 02:36 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, समस्तीपुर
समस्तीपुर जिले के भुसारी गांव में शुक्रवार को युवक की बेरहमी से हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई। युवक की सिर कटी लाश मिली है। पुलिस ने धड़ को कब्जे में लेकर सिर की खोजबीन शुरू कर दी है।

Samastipur Murder News: बिहार के समस्तीपुर जिले में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत छतौना पंचायत के भुसारी गांव की है। यहां एक युवक की सिर कटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव के ही रहने वाले सुधांशु कुमार उर्फ शर्माजी के रूप में की गई है। वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने धड़ को कब्जे में लेकर कटे हुए सिर की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सुधांशु कुमार मंगलवार की रात करीब 8 बजे से लापता था। परिजन ने बताया कि उन्हें आपसी वर्चस्व को लेकर चल रहे विवाद के बीच कुछ लोगों ने खाने-पीने के बहाने बुलाया था। आरोप है कि इसी बहाने सुधांशु को अपने साथ ले जाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना उस समय और भी भयावह हो गई जब शुक्रवार को गांव के पास मिट्टी में दबे बोरे से उसका सिर कटा शव बरामद हुआ।

शव की स्थिति देखकर लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाए। वहीं एफएसएल (फॉरेंसिक) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया और हत्याकांड से जुड़े जरूरी नमूने एकत्रित किए।

पुलिस फिलहाल मृतक का कटा हुआ सिर बरामद करने के लिए आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। इस संबंध में मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, जांच के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा।

उन्होंने कहा कि पुलिस सभी संदिग्धों की पहचान कर रही है और जल्द ही इस जघन्य हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शुक्रवार दोपहर को खबर लिखे जाने तक पुलिस शव को कब्जे में लेने की प्रक्रिया में जुटी रही। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही थी। दूसरी ओर, इस दर्दनाक वारदात के बाद पूरे भुसारी गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। लोग डरे सहमे हुए हैं।

(रिपोर्ट- निज प्रतिनिधि, समस्तीपुर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

