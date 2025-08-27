Torn damaged Jamabandi application will have to be taken from Raiyats order for Rajaswa Mahabhiyan फटी और छूटी जमाबंदी पर भी रैयतों का आवेदन लेना होगा, राजस्व महाभियान में विभाग का आदेश, Bihar Hindi News - Hindustan
Torn damaged Jamabandi application will have to be taken from Raiyats order for Rajaswa Mahabhiyan

बिहार में जारी राजस्व महाभियान के दौरान रैयतों के फटी और छूटी हुई जमाबंदी के भी आवेदन लिए जाएंगे। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरWed, 27 Aug 2025 10:52 PM
बिहार में चल रहे राजस्व महाभियान के तहत रैयतों (जमीन मालिकों) का आवेदन लेने से राजस्व कर्मचारी अब मना नहीं कर सकेंगे। पूरे राज्य से ऐसी शिकायत मिल रही थी कि जमाबंदी पंजी फटी होने या जमाबंदी अपलोड न होने की वजह से आवेदकों को लौटाया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए रैयतों का आवेदन नहीं लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि रैयतों को अगर किसी तरह की परेशानी है तो उसका निदान राजस्व कर्मचारी और अंचल कार्यालय करें।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में मंगलवार आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य से शिकायतें मिल रही हैं। रैयतों ने बताया है कि छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने शिविर में आ रहे आवेदनों में इस आधार पर आपत्ति की जा रही है कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है। इसके पुनर्गठन का कोई आदेश नहीं है या उनकी जमीन गैर मजरूआ अथवा बकास्त मालिक है। ऐसी स्थिति में रैयतों को समाहर्ता या भूमि सुधार उपसमाहर्ता के स्तर से आदेश लाने को कहा जा रहा है।

एसीएस ने कहा है कि शिविर में जो भी रैयत ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार या छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करवाने या उत्तराधिकार नामांतरण अथवा बंटवारा नामांतरण के लिए आते हैं, किसी भी आधार पर उनके आवेदन को दर्ज करने से मना नहीं किया जा सकता। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि इस शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्या के संबंध में आवेदन लेना और निर्धारित नियमों के अनुसार निदान करना है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि यदि कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित है तो इस संबंध में आवेदक को बुलाकर स्पष्ट जानकारी दी जाए।