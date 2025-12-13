पैंट खोल पेट्रोल डाला, पिलास से उंगलियां तोड़ीं; नवादा में मॉब लिंचिंग पीड़ित ने मौत से पहले बताई आपबीती

संक्षेप: नवादा में मॉब लिन्चिंग के दौरान बुरी तरह से घायल हुए शख्स अतहर हुसैन की मौत हो गई है। 5 दिसंबर को उसके साथ मारपीट हुई थी। मौत से पहले उसने अपने साथ हुई हैवानियत की आपबीती बताई। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बिहार के नवादा जिले में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए पीड़ित मो. अतहर हुसैन की मौत हो गई है। 5 दिसंबर को उसके साथ कुछ लोगों ने बुरी तरह मारपीट की थी। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां शुक्रवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। मौत से पहले पीड़ित अतहर आपबीती बताई जो दिल दहला देने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतहर ने बताया कि 4-5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पैट खोलकर प्राइवेट पार्ट चेक किया। फिर पेट्रोल डाल दिया। गर्म लोहे की रॉड से कई बार शरीर दागा। पिलास से उंगलियां तोड़ दीं। लाठी-डंडों से भी पीटा गया।

अतहर से बताया कि कोई उसके सीने पर चढ़ गया। किसी ने पिलास से कान काटे। उसे पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां करीब 6 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अबतक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

मृतक नवादा में फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता था। 5 दिसंबर को डुमरी गांव के पास कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। इस दौरान पहले रुपए छीने, और फिर विरोध करने पर हैवानियत को अंजाम दिया। मृतक की पत्नी शबनम प्रवीण ने बताया कि पहले घर का पता पूछा गया, फिर नाम। जैसे ही उन्होंने अपना नाम अतहर हुसैन बताया, भीड़ उग्र हो गई। उन्हें जबरन साइकिल से उतार लिया गया, पैसे लूटे गए और हाथ-पैर बांधकर एक कमरे में घसीट ले जाया गया। जहां बुरी तरह मारा-पीटा गया।