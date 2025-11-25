Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsTonti Chori Mat Karna BJP leader taunts Lalu family over shifting Rabri residence
टोंटी चोरी मत करना; राबड़ी आवास का पता बदलने पर भाजपा नेता का लालू परिवार पर तंज

टोंटी चोरी मत करना; राबड़ी आवास का पता बदलने पर भाजपा नेता का लालू परिवार पर तंज

संक्षेप:

भाजपा नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के दौरान टोंटी और अन्य सरकारी संपत्ति की चोरी ना हो, इसका ध्यान रखें। 

Tue, 25 Nov 2025 10:21 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

नीतीश सरकार द्वारा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास बदले जाने पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस मुद्दे पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए राबड़ी देवी को पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करते समय नल और टोंटी समेत अन्य सरकारी संपत्ति चोरी नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि राबड़ी के पति और बेटे का ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि राबड़ी देवी इस बार अपने बेटे की तरह घर को खाली करते वक्त सरकारी संपत्ति की चोरी नहीं करेंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, “आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। हम लोगों की नजर अभी से रहेगी। आपके बेटे और पति भी इस घर में रहते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। आप भी अपने बेटे और पति पर नजर रखेंगे कि कुछ चोरी नहीं हो पाए।

ये भी पढ़ें:राबड़ी का बंगला नहीं बदलता! तेजस्वी के केस से HC ने छीना था सभी पूर्व CM का आवास
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बता दें कि बिहार के भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार को पूर्व सीएम राबड़ी देवी को पटना में नया सरकारी आवास आवंटित किया है। उनका नया पता अब 39 हार्डिंग रोड होगा। राबड़ी को लगभग साढ़े 19 साल बाद 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना होगा। यहां पर वे जनवरी 2006 से रह रही हैं। लालू यादव और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ इसी आवास में रहते आए हैं। नीतीश सरकार के इस आदेश को लालू परिवार के लिए झटका माना जा रहा है। यह बदलाव राज्य में एनडीए की नई सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद आया है।

ये भी पढ़ें:घर से निकाल दोगे, लेकिन दिल से… राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस पर बोलीं रोहिणी

तेजस्वी पर लगाए थे सरकारी संपत्ति चोरी करने के आरोप

पिछले साल लालू-राबड़ी के बेटे तेजस्वी यादव पर भाजपा ने सरकारी आवास खाली करते समय वॉश बेसिन, टोंटी उखाड़ने और एसी, सोफा जैसी चीजें गायब करने का आरोप लगाया था। तेजस्वी अक्टूबर 2024 में पटना के 5 देशरत्न मार्ग वाला सरकारी आवास खाली किया था, जो उन्हें डिप्टी सीएम रहते आवंटित किया गया था। हालांकि, आरजेडी ने भाजपा के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Rabri Devi Lalu Yadav Tejashwi Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।