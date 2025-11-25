टोंटी चोरी मत करना; राबड़ी आवास का पता बदलने पर भाजपा नेता का लालू परिवार पर तंज

संक्षेप: भाजपा नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने के दौरान टोंटी और अन्य सरकारी संपत्ति की चोरी ना हो, इसका ध्यान रखें।

नीतीश सरकार द्वारा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास बदले जाने पर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस मुद्दे पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए राबड़ी देवी को पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करते समय नल और टोंटी समेत अन्य सरकारी संपत्ति चोरी नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि राबड़ी के पति और बेटे का ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि राबड़ी देवी इस बार अपने बेटे की तरह घर को खाली करते वक्त सरकारी संपत्ति की चोरी नहीं करेंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, “आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। हम लोगों की नजर अभी से रहेगी। आपके बेटे और पति भी इस घर में रहते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। आप भी अपने बेटे और पति पर नजर रखेंगे कि कुछ चोरी नहीं हो पाए।”

बता दें कि बिहार के भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार को पूर्व सीएम राबड़ी देवी को पटना में नया सरकारी आवास आवंटित किया है। उनका नया पता अब 39 हार्डिंग रोड होगा। राबड़ी को लगभग साढ़े 19 साल बाद 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करना होगा। यहां पर वे जनवरी 2006 से रह रही हैं। लालू यादव और परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ इसी आवास में रहते आए हैं। नीतीश सरकार के इस आदेश को लालू परिवार के लिए झटका माना जा रहा है। यह बदलाव राज्य में एनडीए की नई सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद आया है।