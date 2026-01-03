ऐसे लोगों की जीभ काट दे; गिरधारी लाल के बयान पर भड़के पप्पू यादव, किसे बताया गोबर

संक्षेप: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति और बीजेपी नेता गिरधारी लाल साहू के बिहार की लड़कियों पर दिए आपत्तिजनक बयान पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे लोगों की जीभ काट देनी चाहिए। ऐसी भाषा बोलने वालों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाना चाहिए।

बिहार की लड़कियों को लेकर उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति के विवादित बयान पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ऐसे लोगों की जीभ काटने काटने की बात कह डाली है। उन्होने कहा कि इस तरह की भाषा वाले लोगों पर स्‍पीडी ट्रायल चलाकर खत्‍म कर‍िए। ये लोग बिहार और बिहारी के मुद्दे पर राजनीत‍ि नहीं करेंगे। नेता कभी भी अपने फायदे और सम्‍मान के अलावा कोई काम नहीं करता। विनम्रता और सरलता से नहीं जीता। देश के मुद्दों पर बात नहीं करता। गरीबों के लिए बात नहीं करता।

पप्पू यादव ने कहा कि बेटियों के बारे में कोई दल या नेता ऐसी बोलता है, सबका कैरेक्‍टर यही है, ये लोग गोबर हैं। रोपियेगा बबूल खाइयेगा खजूर। नेता और बाबा चोर-चोर मौसेरे भाई। इनके लिए न कानून रह गया और न संविधान। ऐसे लोगों की जीभ काट लें तो ज्‍यादा अच्‍छा है। आपको बता दें बिहार की लड़कियों पर दिए बयान को लेकर गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस भी दायर हुआ है।

23 दिसम्बर को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्याहीदेवी मंडल भाजपा की बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू ने बिहार के लड़कियों के बारे में घोर आपत्तिजनक बातें कहीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी से पूरे राज्य में आक्रोश है।