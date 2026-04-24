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‘टंग ऑफ स्लिप होता रहता है’- सीएम सम्राट चौधरी की गलती निकालते LoP तेजस्वी खुद फिसल गए

Apr 24, 2026 12:23 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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तेजस्वी यादव ने कहा  कि शपथ लेते मुख्यमंत्री बोलने में तीन चार शब्द गड़बड़ा गए। कोई बात नहीं है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। सत्ताधारी दल के विधायकों ने तेजस्वी यादव की गलत अंग्रेजी को पकड़ लिया।

‘टंग ऑफ स्लिप होता रहता है’- सीएम सम्राट चौधरी की गलती निकालते LoP तेजस्वी खुद फिसल गए

विश्वास मत के दौरान विपक्ष का पक्ष रखते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर हमला बोला। कहा कि सीएम पद की शपथ लेते सम्राट चौधरी ने गलतियां कर दी। बोलने में तीन चार शब्द गड़बड़ा गए। कोई बात नहीं है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है। सत्ताधारी दल के विधायकों ने तेजस्वी यादव की गलत अंग्रेजी को पकड़ लिया। एनडीए विधायकों ने कहा कि स्लिप ऑफ टंग होता हो तो तेजस्वी यादव ने अपनी गलती मान ली।

तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब उनके ऊपर परिवार वाद का आरोप नहीं लगेगा क्योंकि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी मंत्री थे, उनकी मां भी विधायक थीं और वे विधायक से डिप्टी सीएम फिर मुख्यमंत्री बन गए। इसके लिए शकुनी चौधरी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भागलपुर में नरेंद्र मोदी को गाड़ देने का भाषण दिया, शायद उसी से डर से मोदी जी ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी यादव के बयान पर लोजपाआरवी के विधायक संजय कुमार तैस में आ गए तो तेजस्वी यादव यह कहकर बैठ गए कि मुझे नहीं बोलने देना चाहते हैं तो नहीं बोलेंगे।

तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार 20 सालों तक सीएम रहे पर बिहार कई मायनो में काफी पिछड़ा है। लालू जी ने 2005 में सरप्लस बजट दिया। आज बिहार पर चार लाख करोड़ का कर्ज है जो प्रति व्यक्ति 27 करोड़ का उधार पड़ता है। पेंशन और वेतन के लिए इनके पास पैसा नहीं है। चुनाव में बांटकर खजाना खाली कर दिया। बिहार की सच्चाई है वह बोलना हमारा फर्ज है। एक बात और पूछना है कि पांच साल में पांच सरकार ही रहेगा कि कुछ और योजना है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जब जनता के लिए कोई योजना बनाती है तो विपक्ष को भी विमर्श में शामिल किया जाए। सम्राट जी आगे चलें हम लोग साथ चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के पास चलें हम लोग उनसे बिहार के लिए विशेष पैकेज लेकर आते हैं। हालांकि वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार का खजाना खाली नहीं है। सरकार के पास जरूरी काम के लिए आवश्यक पैसा है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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Tejaswi Yadav
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