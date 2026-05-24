बिहार में कल का मौसम, 25 मई: पटना सहित दक्षिणी भाग में आसमान से बरसेगी आग, सीमांचल में आंधी-पानी
दक्षिण बिहार के छह जिलों के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद एवं गयाजी में गर्म दिन और लू की चेतावनी है जबकि, उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार,सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर , पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण, सीवान के कुछ भागों में बारिश होगी।
Bihar Weather Tomorrow: दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप कल भी जारी रहेगा तो सीमांचल और आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही और आंधी-पानी के कारण लोगों को तपिश से राहत मिलने की संभावना है। दरअसल, पुरवा और पछुआ के अलग-अलग प्रभाव से प्रदेश के मौसम का दो रंग देखने को मिल रहा है। रविवार को भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसाया।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण बिहार के छह जिलों के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद एवं गयाजी में गर्म दिन और लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। जबकि, उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार,सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर , पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण, सीवान और सारण के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 26 को दक्षिण- पश्चिम बिहार को छोड़कर राज्य भर में आंधी पानी की स्थिति बन सकती है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान तीन से चार डिग्री तक अधिकतम तापमान में कमी के आसार हैं।
रविवार को मधेपुरा जिले में 56 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से आंधी चली। इस दौरान कटिहार के प्राणपुर में सर्वाधिक 75.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि 44.8 डिग्री सेल्सियस के साथ डेहरी में प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। शेखपुरा और बक्सर में उष्ण लहर की स्थिति रही। रविवार को पटना सहित 17 जिलों के अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई।
10 शहरों में 40 पार रहा है अधिकतम तापमान
रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 41 डिग्री, गया का 42.8 डिग्री, छपरा में 41.2 डिग्री, डेहरी में शेखपुरा में 42.8 डिग्री, बक्सर में 43.9 डिग्री, औरंगाबाद में 43.1 डिग्री, नालंदा में 40.4 डिग्री, कैमूर में 43.7 डिग्री और अरवल में 40.5 डिग्री के साथ अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा। शेखपुरा का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.6 डिग्री ऊपर रहा। बक्सर में 4.7 डिग्री सामान्य से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया।
प्रमुख शहरों का तापमान :
शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 41.0 28.4
गयाजी 42.8 27.4
भागलपुर 37.1 26.0
मुजफ्फरपुर 35.4 26.6
(तापमान डिग्री सेल्सियस में)
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें