बिहार में आसमान छू रहे टमाटर और हरी सब्जियों के दाम, पटना से सीधे दोगुने रेट पर हो रही बिक्री
Bihar Tomato Vegetable Price Update: बिहार में मानसून के बीच टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। भागलपुर में टमाटर सबसे महंगा 55 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जो पटना के 30 रुपये किलो के मुकाबले सीधे दोगुना है।
Bihar Tomato Vegetable Price Update: बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही आम लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। प्रदेश के बाजारों में टमाटर सहित तमाम हरी सब्जियों की कीमतों में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल आ गया है, जिसने आम उपभोक्ताओं को पूरी तरह चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस समय पूरे सूबे में सबसे महंगा टमाटर भागलपुर के लोग खाने को मजबूर हैं, जहां राजधानी पटना के मुकाबले सीधे दोगुने दाम पर टमाटर बिक रहा है। बिहार सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स (प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन) के आंकड़ों के मुताबिक, भागलपुर के थोक बाजार में टमाटर का भाव जहां 4,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, वहीं पटना में यही थोक भाव महज 2,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है।
भागलपुर में खुदरा भाव ₹55 प्रति किलो के पार
राज्य के विभिन्न जिलों के खुदरा बाजारों का जो ब्योरा दिया गया है, वह आम जनता की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, भागलपुर के खुदरा बाजार में टमाटर का भाव ₹55 प्रति किलो तक पहुंच चुका है, जबकि राजधानी पटना में यह केवल ₹30 प्रति किलो की दर से बिक रहा है। अचरज की बात यह है कि भागलपुर के ठीक पड़ोसी जिलों में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। मुंगेर में टमाटर का खुदरा भाव ₹23 प्रति किलो और बांका में थोक भाव ₹1,800 प्रति क्विंटल है। वहीं पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खुदरा टमाटर ₹39 प्रति किलो बिक रहा है। पड़ोसी जिलों के मुकाबले भागलपुर के बाजार में आई इस बेतहाशा तेजी का कोई सटीक जवाब न तो स्थानीय मंडी विक्रेताओं के पास है और न ही प्रशासन के पास।
बेंगलुरु और रांची से माल आने से बढ़ा भाड़ा
बिहार की मंडियों में टमाटर की कीमतें इतनी अधिक होने की मुख्य वजह स्थानीय स्तर पर उत्पादन की भारी कमी और बुनियादी ढांचे का न होना है। व्यापारिक संगठनों के मुताबिक, भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और संगठित वैल्यू चेन की भारी कमी है, जिसके कारण सीजन के समय स्थानीय टमाटरों को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा पाता। स्थानीय पैदावार खत्म होने के बाद बिहार की मुख्य मंडियों को पूरी तरह बाहरी आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। लंबी दूरी तय कर रांची, कोलकाता, बेंगलुरु और नासिक से डीजल और भारी मालभाड़ा चुकाकर जब टमाटर बिहार पहुंचता है, तो परिवहन लागत जुड़ने से कीमतें आसमान छूने लगती हैं।
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