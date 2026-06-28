Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में आसमान छू रहे टमाटर और हरी सब्जियों के दाम, पटना से सीधे दोगुने रेट पर हो रही बिक्री

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bihar Tomato Vegetable Price Update: बिहार में मानसून के बीच टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। भागलपुर में टमाटर सबसे महंगा 55 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जो पटना के 30 रुपये किलो के मुकाबले सीधे दोगुना है।

बिहार में आसमान छू रहे टमाटर और हरी सब्जियों के दाम, पटना से सीधे दोगुने रेट पर हो रही बिक्री

Bihar Tomato Vegetable Price Update: बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही आम लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। प्रदेश के बाजारों में टमाटर सहित तमाम हरी सब्जियों की कीमतों में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल आ गया है, जिसने आम उपभोक्ताओं को पूरी तरह चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस समय पूरे सूबे में सबसे महंगा टमाटर भागलपुर के लोग खाने को मजबूर हैं, जहां राजधानी पटना के मुकाबले सीधे दोगुने दाम पर टमाटर बिक रहा है। बिहार सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स (प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन) के आंकड़ों के मुताबिक, भागलपुर के थोक बाजार में टमाटर का भाव जहां 4,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, वहीं पटना में यही थोक भाव महज 2,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 2 जुलाई तक छाता रखें साथ, आज कहां बारिश; दक्षिण बिहार में आंधी-पानी कब

भागलपुर में खुदरा भाव ₹55 प्रति किलो के पार

राज्य के विभिन्न जिलों के खुदरा बाजारों का जो ब्योरा दिया गया है, वह आम जनता की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, भागलपुर के खुदरा बाजार में टमाटर का भाव ₹55 प्रति किलो तक पहुंच चुका है, जबकि राजधानी पटना में यह केवल ₹30 प्रति किलो की दर से बिक रहा है। अचरज की बात यह है कि भागलपुर के ठीक पड़ोसी जिलों में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। मुंगेर में टमाटर का खुदरा भाव ₹23 प्रति किलो और बांका में थोक भाव ₹1,800 प्रति क्विंटल है। वहीं पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खुदरा टमाटर ₹39 प्रति किलो बिक रहा है। पड़ोसी जिलों के मुकाबले भागलपुर के बाजार में आई इस बेतहाशा तेजी का कोई सटीक जवाब न तो स्थानीय मंडी विक्रेताओं के पास है और न ही प्रशासन के पास।

बेंगलुरु और रांची से माल आने से बढ़ा भाड़ा

बिहार की मंडियों में टमाटर की कीमतें इतनी अधिक होने की मुख्य वजह स्थानीय स्तर पर उत्पादन की भारी कमी और बुनियादी ढांचे का न होना है। व्यापारिक संगठनों के मुताबिक, भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और संगठित वैल्यू चेन की भारी कमी है, जिसके कारण सीजन के समय स्थानीय टमाटरों को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा पाता। स्थानीय पैदावार खत्म होने के बाद बिहार की मुख्य मंडियों को पूरी तरह बाहरी आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। लंबी दूरी तय कर रांची, कोलकाता, बेंगलुरु और नासिक से डीजल और भारी मालभाड़ा चुकाकर जब टमाटर बिहार पहुंचता है, तो परिवहन लागत जुड़ने से कीमतें आसमान छूने लगती हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार के कारखानों में अब नहीं चलेगा इंस्पेक्टर राज, औचक निरीक्षण पर भी रोक

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।